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Рада повысила штрафы за поджог сухостоя в 18 раз

STYLERЖизнь    13.04.2020 - 20:45
Рада повысила штрафы за поджог сухостоя в 18 раз
Верховная Рада повысила штрафы за поджог сухой травы (коллаж: РБК-Украина)

Рада решила повысить штрафы за поджог сухой травы

Верховная Рада повысила штрафы за поджог сухой травы в 18 раз. Был принят законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды".

Проект закона существенно увеличивает размеры штрафов за загрязнение воздуха, и уничтожение или повреждение растительности, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности.

Согласно закону, штраф за загрязнение воздуха составляет от 30 600 гривен до 61 200 гривен или ограничением свободы сроком до трех лет.

Уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений наказываются штрафом от 91 800 гривен до 153 тысяч гривен.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах можно получить штраф для граждан от 1 500 до 4 590 гривен и для должностных лиц - от 4 590 до 15 300 гривен. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади - штраф от 4 500 до 15 300 гривен для граждан и от 10 710 до 18 360 гривен для должностных лиц.

Выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью - наказывается штрафом от 3 060 до 6 120 гривен для граждан и 15 300 до 21 420 гривен для должностных лиц.

Если те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тогда штраф от 6 120 до 12 240 гривен.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже более десяти дней. В его тушении задействовали более 390 человек и 90 единиц техники. Скоро пожар достигнет хранилищ радиоактивных отходов.

По словам члена общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, пожары в Чернобыле могли начаться из-за сталкеров.

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