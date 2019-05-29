Я рад: Потап неожиданно заговорил о прошлой семье

Потап опубликовал видео со школьного выпускного сына
Потап и Настя поженились и отправились в свадебное путешествие. В сладкий медовый месяц рэпер неожиданно заговорил о прошлой семье. Потап опубликовал видео, на котором его сын от прошлого брака читает рэп. Фанатам понравился видеоролик, о чем они написали под публикацией исполнителя в Instagram.
"Мой мальчик, с Выпускным!! Я рад, что вложил частичку себя в Ваше выступление!! Вы молодцы!! Школа Шкла лалалала!!!!" – написал украинский артист под публикацией.
Потап и Настя медовый месяц – рэпер неожиданно заговорил о прошлой семье (видео: realpotap)
Фанаты новоиспеченных супругов очень эмоционально отреагировали на публикацию:
Некоторые поинтересовались, ладит ли новая супруга Потапа с его сыном: "а Настя общается с Андреем? Просто интересно". В комментариях предположили, что отношения у них хорошие: " конечно, и на отдых с собой его иногда берут... С первой женой они дружат семьями, и она была дружкой на свадьбе".
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