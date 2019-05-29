Я рад: Потап неожиданно заговорил о прошлой семье

Потап неожиданно заговорил о прошлой семье

Потап опубликовал видео со школьного выпускного сына

Потап и Настя поженились и отправились в свадебное путешествие. В сладкий медовый месяц рэпер неожиданно заговорил о прошлой семье. Потап опубликовал видео, на котором его сын от прошлого брака читает рэп. Фанатам понравился видеоролик, о чем они написали под публикацией исполнителя в Instagram.

"Мой мальчик, с Выпускным!! Я рад, что вложил частичку себя в Ваше выступление!! Вы молодцы!! Школа Шкла лалалала!!!!" – написал украинский артист под публикацией.

Потап и Настя медовый месяц – рэпер неожиданно заговорил о прошлой семье (видео: realpotap)

Фанаты новоиспеченных супругов очень эмоционально отреагировали на публикацию:

Девчонка на заднем фоне: "Когда могла бы зачитать круче".

ООО, Потап себе смену уже готовит!!!

Молодчинка! Очень похож на супругу)

Меня больше прет от красотки на заднем плане, вот звезда где растет))))

Думаю, у Леши будет дочка. Настя очень хочет ребеночка.

Там походу Нетта с Евровидения на заднем фоне закачалась.

Андрей теперь в 5 класс перешёл? Удачки.

Он, конечно, мамина копия.

Некоторые поинтересовались, ладит ли новая супруга Потапа с его сыном: "а Настя общается с Андреем? Просто интересно". В комментариях предположили, что отношения у них хорошие: " конечно, и на отдых с собой его иногда берут... С первой женой они дружат семьями, и она была дружкой на свадьбе".

Напомним, что ранее Каменских восхитила аппетитными формами в бикини.

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До этого Данилко откровенно рассказал о планах Насти и Потапа.