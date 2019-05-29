Я радий: Потап несподівано заговорив про минулу сім'ю

Потап несподівано заговорив про минулу сім'ю

Потап опублікував відео зі шкільного випускного сина

Потап і Настя одружилися і вирушили у весільну подорож. У солодкий медовий місяць репер несподівано заговорив про минулу сім'ю. Потап опублікував відео, на якому його син від попереднього шлюбу читає реп. Фанатам сподобався відеоролик, про що вони написали під публікацією виконавця в Instagram.

"Мій хлопчик, з Випускним!! Я радий, що вклав частинку себе у Ваш виступ!! Ви молодці!! Школа Шкла лалалала!!!!" – написав український артист під публікацією.

Потап і Настя медовий місяць – репер несподівано заговорив про минулої сім'ї (відео: realpotap)

Фанати новоспеченого подружжя дуже емоційно відреагували на публікацію:

Дівчина на задньому фоні: "Коли могла б зачитати крутіше".

ООО, Потап собі зміну вже готує!!!

Молодчинка! Дуже схожий на дружину)

Мене більше пре від красуні на задньому плані, ось зірка де росте))))

Думаю, у Льоші буде донька. Настя дуже хоче дитинку.

Там походу Нетта з Євробачення на задньому фоні захиталася.

Андрій тепер в 5 клас перейшов? Удачі.

Він, звичайно, мамина копія.

Деякі поцікавилися, чи ладнає нова дружина Потапа з його сином: "а Настя спілкується з Андрієм? Просто цікаво". В коментарях припустили, що відносини у них хороші: "звичайно, і на відпочинок з собою його іноді беруть... З першою дружиною вони дружать сім'ями, і вона була дружкою на весіллі".

Нагадаємо, що раніше Каменських захопила апетитними формами в бікіні.

Також ми писали, що Потап і Настя Каменських показали, як розслабляються разом.

До цього Данилко відверто розповів про плани Насті і Потапа.