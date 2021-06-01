Работу наглых карманников в Киеве сняли на видео: как не стать жертвой

"Друзья, берегите свои карманы! На месте ограбленных, может оказаться каждый. Место преступлений - суровая Троещина", - написал он.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

Требовать соблюдения дистанции - это не только об инфекционных рисках;

Искусство. Правда, что она с айфонами делает потом? Кирпич же без пароля;

Да ну, телефон в боковой карман??? Это как в руки передать лично;

Жена постоянно так телефон носит.

Как не стать жертвой карманника

Не светите деньгами

Ворам важно, чтобы у его жертвы в кошельке было много денег. Карманники не будут рисковать ради небольшой суммы. Людей часто обворовывают возле прилавков и у касс магазинов.

Не храните деньги в заднем или нагрудном кармане

В таких местах мошенники могут с легкостью завладеть вашими деньгами. Это могут легко сделать в любой толкучке, транспорте, на рынке.

Не кладите все деньги в одно место

Разделите деньги на две части. Средства для небольших расходов старайтесь держать поблизости, а основной запас спрячьте подальше.

Не держите крупные суммы в сумке

Лучше держать деньги во внутреннем кармане куртки или пиджака, но только если карман застегнут. Сумку же могут вырвать или порезать. Рюкзак тоже могут незаметно открыть.

Не проверяйте постоянно, на месте ли деньги

Мошенники часто прибегают к хитростям, чтобы выяснить, где человек прячет деньги.

Совершайте оплату картой

Карманники не связываются с пластиковыми картами, поскольку их могут отследить и заблокировать.