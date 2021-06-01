Роботу нахабних кишенькових злодіїв в Києві зняли на відео: як не стати жертвою

"Друзі, бережіть свої кишені! На місці пограбованих, може опинитися кожен. Місце злочинів - сувора Троєщина", - написав він.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

Вимагати дотримання дистанції - це не тільки про інфекційні ризики;

Мистецтво. Правда, що вона з айфоном робить потім? Цегла ж без пароля;

Та ну, телефон у бічну кишеню??? Це як в руки передати особисто;

Дружина постійно так телефон носить.

Як не стати жертвою кишенькового злодія

Не світіть грошима

Злодіям важливо, щоб у його жертви в гаманці було багато грошей. Кишенькові злодії не ризикуватимуть заради невеликої суми. Людей часто обкрадають біля прилавків та кас магазинів.

Не зберігайте гроші в задній або нагрудній кишені

У таких місцях шахраї можуть з легкістю заволодіти вашими грошима. Це можуть легко зробити в будь-який товкучці, транспорті, на ринку.

Не кладіть всі гроші в одне місце

Розділіть гроші на дві частини. Кошти для невеликих витрат намагайтеся тримати поблизу, а основний запас заховайте якомога далі.

Не тримайте великі суми в сумці

Краще тримати гроші у внутрішній кишені куртки або піджака, але тільки якщо кишеня застебнута. Сумку ж можуть вирвати або порізати. Рюкзак теж можуть непомітно відкрити.

Не перевіряйте постійно, чи на місці гроші

Шахраї часто вдаються до хитрощів, щоб з'ясувати, де людина ховає гроші.

Здійснюйте оплату картою

Кишенькові злодії не зв'язуються з пластиковими картами, оскільки їх можуть відстежити і заблокувати.