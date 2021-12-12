Работники отеля рассказали о самых странных просьбах своих гостей

Обычно от постояльцев отелей можно услышать стандартные вопросы, которые касаются национальных особенностей местной кухни, обычаев и традиций.

Однако, бывают случаи, когда гости просят горничную спеть в соседнем номере, чтобы удостовериться, что комната достаточно звукоизолированная.

В общем, сеть отелей назвала полный список самых странных просьб:

устроить послеобеденное чаепитие с пандами;

организовать появление падающей звезды в 22:00;

выяснить, где можно увидеть змей;

сделать так, чтобы чайки пели, а не кричали;

поставить в номер детский бассейн, чтобы у рыбок гостя было много места.

Также бывают случаи, когда гости придирчиво выбирают расположение комнаты и хотят желаемый вид из окна. К тому же они еще и странно аргументируют свой выбор. Например, клиент хотел комнату с окном, которое выходит на юг, чтобы утренний солнечный свет заряжало его ауру.

А сотрудники другого отеля рады выполнить малейшую прихоть своих гостей. Даже просьбы парня, который захотел, чтобы на стол в его номере положили три красные конфеты M&m's, одна из которых предназначалась для него, другая - для его девушки, а третью они поделили поровну, проголодавшись ночью. Когда парень пришел, был удивлен, ведь на столе лежало три конфеты.