Працівники готелю розповіли про найдивніші прохання своїх гостей

Зазвичай від постояльців готелів можна почути стандартні запитання, які стосуються національних особливостей, місцевої кухні, звичаїв та традицій.

Однак, бувають випадки, коли гості просять покоївку заспівати у сусідньому номері, аби впевнитися, що кімната достатньо звукоізольована.

Загалом, мережа готелів назвала повний список найдивніших прохань:

влаштувати післяобіднє чаювання з пандами;

організувати появу падаючої зірки о 22:00;

з'ясувати, де можна побачити змій;

зробити так, щоб чайки співали, а не кричали;

поставити у номер дитячий басейн, аби у рибок гостя було багато місця.

Також бувають випадки, коли гості прискіпливо обирають розташування кімнати та хочуть бажаний краєвид з вікна. До того ж вони ще й дивно аргументують свій вибір. Наприклад, клієнт хотів кімнату з вікном, яке виходить на південь, аби ранкове сонячне світло заряджало його ауру.

А співробітники іншого готелю раді виконати щонайменшу забаганку своїх гостей. Навіть прохання хлопця, який захотів, щоб на стіл в його номері поклали три червоні цукерки M&m's, одна з яких призначалася для нього, інша - для його дівчини, а третю вони розділили порівну, зголоднівши вночі. Коли хлопець прийшов був здивований, адже на столі лежало три цукерки.