Працівники готелю розповіли про найдивніші прохання своїх гостей

Працівники мережі готелів Travelodgey Великобританії розповіли про найдивніші прохання їхніх клієнтів, які вони отримували у 2021 році. Зокрема, багато прохань пов'язані з тваринами.
Про це пише Sky News.
Зазвичай від постояльців готелів можна почути стандартні запитання, які стосуються національних особливостей, місцевої кухні, звичаїв та традицій.
Однак, бувають випадки, коли гості просять покоївку заспівати у сусідньому номері, аби впевнитися, що кімната достатньо звукоізольована.
Загалом, мережа готелів назвала повний список найдивніших прохань:
Також бувають випадки, коли гості прискіпливо обирають розташування кімнати та хочуть бажаний краєвид з вікна. До того ж вони ще й дивно аргументують свій вибір. Наприклад, клієнт хотів кімнату з вікном, яке виходить на південь, аби ранкове сонячне світло заряджало його ауру.
А співробітники іншого готелю раді виконати щонайменшу забаганку своїх гостей. Навіть прохання хлопця, який захотів, щоб на стіл в його номері поклали три червоні цукерки M&m's, одна з яких призначалася для нього, інша - для його дівчини, а третю вони розділили порівну, зголоднівши вночі. Коли хлопець прийшов був здивований, адже на столі лежало три цукерки.
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