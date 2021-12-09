Как работают карманники в Киеве: момент кражи показали на видео

Карманники в Киеве ни для кого не новость. Эти наглые воры продолжают обманывать людей и очень часто остаются непойманными. На этот раз мошенники окружили женщину в Шевченковском районе, чтобы украсть у нее ценные вещи.

Подробности кражи

Отмечается, что женщину воры окружили на улице Златоустовской.

"Их гоняют, задерживают, иногда даже сажают, а им просто пофиг – как воровали и грабили, так и продолжают. Берегите свои вещи и обращайтесь в полицию", - сказано в сообщении.

На видео показана схема работы воров. Жертва идет по улице под зонтом, поток к ней незаметно сзади подходит под зонт воровка и двигается в такт движения с женщиной. Она незаметно вытаскивает кошелек и медленно отходит. Жертва кражи даже не понимает, что ее только что "обчистили".

Смотрите на видео момент преступления.

Отметим, что если вы стали жертвой воров - немедленно звоните в полицию!