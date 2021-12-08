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В Кривом Роге поймали серийного грабителя детских садиков: выносил технику, деньги и вещи

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Кривой Рог, Среда 08 декабря 2021 19:53
В Кривом Роге поймали серийного грабителя детских садиков: выносил технику, деньги и вещи Коллаж РБК-Украина: в Кривом Роге задержан грабитель детских садиков
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге задержали 25-летнего мужчину, который ограбил несколько детских садиков в городе. Злоумышленника поймали как раз "на горячем", во время совершения им очередного преступления.

Об этом 8 декабря передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Вор проникал в помещения детских дошкольных учреждений через окно на первом этаже, которое отжимал, используя специальные инструменты.

Далее он похищал бытовую технику, деньги и другие ценные вещи, а затем награбленное злоумышленник сбывал, получая деньги.

Преступник сегодня был задержан сотрудниками криминальной полиции "в рамках проведения розыскных мероприятий на территории города".

Им оказался местный житель 25 лет, который ранее был судим. Сейчас мужчину подозревают в целой серии краж в детсадах.

По факту происшествия следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК.

"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении правоохранителей.

В Кривом Роге поймали серийного грабителя детских садиков: выносил технику, деньги и вещи

В Кривом Роге 25-летний вор совершил серию грабежей в садиках (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Ранее сообщалось, что в Одессе работники садика воровали еду у детей, а злоумышленников разоблачили родители малышей.

Также мы писали о том, что недавно в Ужгороде вор в медлаборатории обчистил кассу и забрал пожертвования для больного ребенка, а потом сам вызвал полицию, чтобы ему помогли выбраться из запертого помещения.

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Кривой Рог детский сад
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