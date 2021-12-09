Як працюють кишенькові злодії в Києві: момент крадіжки показали на відео

Кишенькові злодії в Києві ні для кого не новина. Ці нахабні злодії продовжують обманювати людей і дуже часто залишаються на свободі. Цього разу шахраї оточили жінку в Шевченківському районі, щоб вкрасти у неї цінні речі.

Подробиці крадіжки

Зазначається, що жінку крадії оточили на вулиці Златоустівській.

"Їх ганяють, затримують, іноді навіть садять, а їм просто пофіг – як крали і грабували, так і продовжують. Бережіть свої речі і звертайтеся в поліцію", - сказано в повідомленні.

На відео показана схема роботи злодіїв. Жертва йде вулицею під парасолькою, потік до неї непомітно ззаду підходить під парасольку злодійка і рухається в такт руху з жінкою. Вона непомітно витягує гаманець і повільно відходить. Жертва крадіжки навіть не розуміє, що її щойно "обчистили".

Дивіться на відео момент злочину.

Нагадуємо, що якщо ви стали жертвою крадіїв - негайно телефонуйте в поліцію!