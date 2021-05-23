Працюючим пенсіонерам в Україні перерахують виплати: коли це станеться

В Україні працюючим пенсіонерам проведуть перерахунок пенсій. Це відбудеться в червні, хоча раніше робили у квітні.

Про це розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Києві Лариса Дзядевич в ефірі каналу " Україна 24 ".

За її словами, пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.

"З 1 квітня без додаткового звернення Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, набули таке право, а саме - якщо особа після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був менше, але минуло не менше 2 років", - пояснила Дзядевич.

Як відбудеться перерахунок

Пенсійний фонд щороку проводить такий перерахунок з 1 квітня. Водночас цього року ситуація дещо змінилася.

"Це пов'язано зі змінами в Податковому кодексі й в законі про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування", - розповіла представниця ПФ

Вона додала, що цього року така звітність подається щоквартально, а не щомісяця.

Крім того, Пенсійний фонд, що обробляє такі документи, обов'язково проведе перерахунок пенсій. Люди в червні отримають свої доплати за квітень і травень, і особисто звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.