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В Украине повысят пенсии с 1 июля некоторым категориям: кого ждут доплаты и сколько

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Суббота 15 мая 2021 13:22
В Украине повысят пенсии с 1 июля некоторым категориям: кого ждут доплаты и сколько Коллаж РБК-Украина: пенсии в Украине пересчитают 1 июля
Автор: Владимир Костырин

В Украине повысят пенсии с 1 июля некоторым категориям граждан. В частности, добавят ежемесячные выплаты в размере 100 гривен к пенсиям для тех, кто не подпал под индексацию в 2019-2020 годах.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире канала "Украина 24".

Чиновник уточнила, что такие доплаты предусмотрены законодательством.

"Мы знаем эту категорию людей, и когда мы делали индексацию с марта для 8 миллионов человек. Я знала, что еще есть полмиллиона вот таких людей, мы для них также определили с 1 июля ежемесячную доплату по 100 гривен", - отметила Лазебная.

Кроме того, глава Минсоцполитики также высказалась о проблемах чернобыльцев и людей с инвалидностью.

Она сообщила о намерении внести в Кабмин постановление о повышении пенсий, минимальных пенсионных выплат для инвалидов I группы.

"У людей нет стажа. Они же не виноваты, что по состоянию здоровья не могли работать, а у них, например, стажа нет, чтобы получить более 2000 гривен - мы сейчас им поднимем пенсию", - заявила Лазебная.

Также чиновник напомнила, что в 2020-м министерство внесло в парламент законопроект с предложением повысить на 40% пенсии ликвидаторам на ЧАЭС с инвалидностью.

"Кроме того, вчера я подписала в правительство законопроект о повышении минимальных пенсионных выплат для чернобыльцев, они увеличиваются в два раза", - рассказала глава Минсоцполитики.

Как сообщалось, в Раде создали группу для доработки закона о повышении пенсии чернобыльцам.

Также мы писали о том, что пенсии в Украине могут резко вырасти, и уже названы условия.

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