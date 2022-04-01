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Що працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і ресторани

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 21:34
Що працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і ресторани У Києві почали відкриватися ТРЦ і магазини(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві все ще неспокійно і періодично звучить повітряна тривога. Однак місто почало повертатися до життя і бізнес знову почав працювати.

Які магазини та ТРЦ працюють, що вже можна купити в різних районах міста – читайте нижче.

1 квітня в центрі Києва відкрився ТРЦ Gulliver. Як повідомляється в офіційній заяві ТРЦ, свою роботу почали супермаркет Сільпо, аптека Біла Ромашка, MasterZoo, ISEI, GIULIA, Watsons і Фортуна Тютюн.

На першому поверсі відкрилися магазини Calvin Klein, L'occitane, Tommy Hilfiger. А на третьому - Lotto, Under Armour, New Balance, All Stars.

Під час повітряної тривоги магазини працювати не будуть, а найближче укриття – станція метро Палац Спорту.

З учорашнього дня почали відкривати магазини в Dream. Відкрився магазин JYSK (вхід Мексика, 2а) – з 11 до 17, а з 1 квітня запрацював Фокстрот.

У River Mall з 25 березня почав працювати супермаркет Сільпо, з 9 до 19. А на другому поверсі відкрилися: аптека Біла Ромашка, Masterzoo, Фундук-Скриня, GIULIA, I DA YA, Поштомат НП, банкомати та термінали.

У столиці почали працювати салони краси, майстерні, Зоомагазини, косметологічні та стоматологічні кабінети. Працюють майстерні з ремонту оргтехніки та одягу. Відкриті кав'ярні, ресторани та кондитерські. Щодня на інтерактивній карті додаються нові точки.

Подивитися, що вже знову почало працювати в Києві та знайти необхідну точку у своєму районі можна ось по цій карті.

Крім того, в Києві працює комунальний транспорт, продовольчі ринки, банки, заправки, автосервіси, мініярмарки та більшість столичних ринків.

Для більш зручного сполучення почнуть працювати Північний і Дарницький мости. Для громадського транспорту відкрито Південний міст.

Також у Києві відновили роботу пункти вакцинації від коронавірусу. Почали працювати амбулаторії та поліклініки.

Що працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і рестораниЩо працює в Києві сьогодні: у столиці відкриваються ТРЦ, магазини і ресторани

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де в Україні зараз можна купити алкоголь.

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