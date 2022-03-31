Робота під час війни: кого зараз шукають роботодавці і кому готові платити найбільше

Через війну тисячі українців змушені шукати роботу, закрилися підприємства, зупинилися виробництва. Рятуючись від вибухів, люди покинули свої міста, багато хто вирушив захищати країну, тому й компанії залишаються без співробітників.

Де знайти роботу під час війни, які вакансії найбільш потрібні – докладно про це в нашому матеріалі.

Актуальні вакансії в Україні

Галузі економіки, що забезпечують базові потреби громадян, продовжують функціонувати навіть у зонах бойових дій.

У всіх регіонах країни потрібні фахівці сфер життєзабезпечення: торгівля, медицина, транспорт та логістика, комунальне господарство.

Мінімальний попит роботодавців на працівників туристичного, ресторанного бізнесу. З початком посівної очікується зростання потреби у працівниках сільського господарства.

За даними rabota.ua, дефіцит кадрів спостерігається у Києві, звідки після початку війни виїхало близько половини населення міста. Багато вакансій пропонують:

у торгівлі (продавці-консультанти, касири);

медицині (лікарі, молодший медперсонал);

аптеках (фармацевти, провізори);

логістиці (водії, експедитори);

робітничі професії (слюсарі, механіки, пекарі, вантажники, швачки).

Гостра потреба на ринку праці столиці у водіях, водіях-експедиторах, кур'єрах.

Вакансії водіїв у Києві (скриншот rabota.ua)

Як зазначають експерти, пропонована заробітна плата у водіїв на 25-60% вища за довоєнну.

За кількістю розміщених пропозицій щодо роботи у березні лідирує Київ (42,4% від усіх пропозицій по Україні), на другому місці Львів. Хоча дані показники майже наполовину нижчі, ніж було до початку військових дій.

Вакансії у сфері торгівлі у Львові (скріншот rabota.ua)

Станом на кінець березня, топ-10 сфер, які найбільше потребують працівників загалом по Україні, виглядає так (дані grc.ua):

роздрібна торгівля – 42%

перевезення, логістика, ЗЕД – 8%

сфера IT – 7%

нафтогазові компанії – 6%

послуги для бізнесу – 6%

металургія та обробка металів – 5%

видобувна галузь – 4,3%

сільське господарство – 4,1%

фінансовий сектор – 3,4%

медицина та фармацевтика - 2,6%

продукти харчування – 2,5%

Зарплати під час війни

За інформацією кадрового порталу grc.ua, середня пропонована зарплата за відкритими вакансіями в Україні становить 26,9 тис. грн.

Більшість роботодавців готові платити своїм співробітникам 16,6 тис. грн (40% від усіх пропозицій).

Зарплати на рівні 26,3 тис. грн пропонує 26% роботодавців. Шоста частина всіх вакансій по Україні розміщена із зазначенням заробітної плати 35,9 тис. грн.

45,6 тис. грн готові платити лише 12% роботодавців. Найвища оплата праці вказана у 6% вакансій – 55,3 тис. грн.

Вакансії та зарплати по Україні на 31 березня (скріншот grc.ua)

Сервіси для пошуку роботи

Крім популярних сайтів вакансій після початку війни з'явилося кілька сервісів та чат-ботів для пошуку роботи. Але щоб швидше відгукнутися на пропозицію, варто заздалегідь підготувати резюме або попередньо створити його, наприклад, на work.ua, rabota.ua та ін.

Державний центр зайнятості – офіційний портал для пошуку роботи у всіх регіонах країни.

Сайт для роботодавців та тих, хто шукає роботу work.ua, телеграм-канал з вакансіями та порадами Work.ua Медіа.

Портал для пошуку та пропозицій роботи в Україні rabota.ua, чат-бот RobotaNow та телеграм-боти з вакансіями у 10 великих містах України.

Кадровий портал з вакансіями у містах України grc.ua.

Некомерційна платформа UA Talents.

Ресурс ВзаємоДія з підбірками пропозицій за різними спеціальностями, вакансії в Україні та за кордоном, віддалена робота.

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