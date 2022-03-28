В Минэкономики рассказали о денежной помощи и трудоустройстве переселенцев

В Украине правительство запускает программы по поддержке внутриперемещенных граждан, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и лишились работы, и остаются в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.

Для поддержки вынужденных переселенцев предусмотрены следующие механизмы:

Денежные выплаты

Ежемесячное пособие от государства в размере 2 тысяч гривен в месяц для взрослого и 3 тысяч гривен в месяц для детей и лиц с инвалидностью.

Выплаты начисляется ежемесячно в течение военного положения + 1 месяц после его окончания/отмены.

Заявку можно подать лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины или ЦНАП или с помощью портала или приложения "Дия".

Трудоустройство переселенцев

"Работодатели смогут подать заявку для получения компенсации за каждое трудоустроенное внутренне перемещенное лицо в размере 6,5 тысячи гривен в месяц. Выплата будет производиться в течение первых двух месяцев с начала трудоустройства", - рассказали в Минэкономики.

Работодателям, заключившим соответствующие трудовые контакты, необходимо зарегистрировать данные о работниках через портал "Дия" или подать заявку на выплату в госслужбу занятости. Это можно сделать не ранее чем через 5 дней после оформления работника, а средства перечисляются работодателю за полный месяц работы сотрудника.

Компенсация семьям, которые приютили переселенцев

Речь идет о возмещении государством коммунальных платежей - она составляет по 450 гривен на человека.