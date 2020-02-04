Работа для пенсионеров: какую зарплату можно получить

Работа для пенсионеров (фото: Униан)

В Украине много пенсионеров, которые ищут себе работу

Работа для пенсионеров в Украине есть, но старшему поколению не так много платят, как более молодым соискателям. В стране насчитывается 28,5 млн граждан трудоспособного возраста, из них только 12,8 млн официально трудоустроены.

После выхода на заслуженный отдых многие украинцы ищут работу на полный день, или же какую-то подработку, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. При этом есть сферы деятельности, где людей в возрасте 54-72 лет не встретишь, например в IT или PR.

По данным аналитиков, хотя сфера занятости людей предпенсионного и пенсионного возраста разнится с более молодыми соискателями, но все остальные их пожелания, включая зарплату и график работы, похожи. Об этом сообщает "Сегодня".

Большинство людей в возрасте готовы работать на полную занятость и полный рабочий день. При этом 32% согласны получать зарплату до 10400 гривен, 37% ищут работу с зарплатой от 10500 до 20900 гривен, 16% - от 21000 до 31300 гривен.

Эксперты также отмечают, что старшее поколение людей чаще всего зарабатывает меньше, чем их более молодые сограждане. При этом разница в зарплате может достигать 30%.

Напомним, что в декабре 2019 года зарплаты в Украине выросли на 16% по сравнению с 2018 годом. Самые высокие зарплаты получают в Киеве, а самые маленькие - в Черниговской области.