Робота для пенсіонерів: яку зарплату можна отримати

Робота для пенсіонерів (фото: Уніан)

В Україні багато пенсіонерів, які шукають собі роботу

Робота для пенсіонерів в Україні є, але старшому поколінню не так багато платять, як більш молодим претендентам. В країні налічується 28,5 млн громадян працездатного віку, з них лише 12,8 млн офіційно працевлаштовані.

Після виходу на заслужений відпочинок багато українців шукають роботу на повний день, або ж якийсь підробіток, щоб хоч якось зводити кінці з кінцями. При цьому є сфери діяльності, де людей у віці 54-72 років не зустрінеш, наприклад в IT або PR.

За даними аналітиків, хоча сфера зайнятості людей передпенсійного та пенсійного віку різниться з більш молодими здобувачами, але всі інші їхні побажання, включаючи зарплату і графік роботи, схожі. Про це повідомляє "Сьогодні".

Більшість людей у віці готові працювати на повну зайнятість і повний робочий день. При цьому 32% згодні отримувати зарплату до 10400 гривень, 37% шукають роботу з зарплатою від 10500 до 20900 гривень, 16% - від 21000 до 31 300 гривень.

Експерти також зазначають, що старше покоління людей найчастіше заробляє менше, ніж їх більш молоді співгромадяни. При цьому різниця в зарплаті може досягати 30%.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року зарплати в Україні зросли на 16% порівняно з 2018 роком. Найвищі зарплати отримують у Києві, а найменші - у Чернігівській області.