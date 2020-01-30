ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зарплаты украинцев снова выросли: в каких областях платят больше всего

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 07:44
Зарплаты украинцев снова выросли: в каких областях платят больше всего
Где в Украине получают самые большие зарплаты (Фото: РБК-Украина)

Госстат назвал области с самыми большими зарплатами в Украине

Зарплаты в Украине в декабре 2019 года возросли на 16% по сравнению с 2018 годом. Самое большое вознаграждение за свой труд получают в столице - Киеве, а самые маленькие выплаты - в Черниговской области. Об этом проинформировала украинцев Государственная служба статистики в своем ежегодном отчете.

Средняя заработная плата за декабрь 2019 года по стране составляет 12 264 гривны, это в 2,9 раза превышает размер минимальной зарплаты (4 173 грн).

Интересно, что в декабре прошлого года зарплата значительно выросла у жителей Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областей. В Киеве средняя заработная плата работника составила 18 869 гривен. А вот жители Черниговской области в среднем получают 8 851 гривну.

На оккупированном Донбассе люди в Донецкой и Луганской областях получили 13 177 гривен и 10 195 гривен соответственно.

Зарплаты украинцев снова выросли: в каких областях платят больше всегоСкриншот (ukrstat.gov.ua)

Госстат опубликовал отрасли с самыми низкими зарплатами. Оказалось, что работники образования получают меньше всего.

  • Образование – 9695 грн;
  • сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство – 9412 грн;
  • здравоохранение и оказание социальной помощи – 8505 грн;
  • временное размещение и организация питания – 7280 грн.
В Киеве выплачивают почти четверть всех зарплат в Украине В Раде появился законопроект Кабмина о компенсации за долги по зарплатам
Новости Украины зарплата
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь