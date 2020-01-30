Зарплаты украинцев снова выросли: в каких областях платят больше всего

Госстат назвал области с самыми большими зарплатами в Украине
Зарплаты в Украине в декабре 2019 года возросли на 16% по сравнению с 2018 годом. Самое большое вознаграждение за свой труд получают в столице - Киеве, а самые маленькие выплаты - в Черниговской области. Об этом проинформировала украинцев Государственная служба статистики в своем ежегодном отчете.
Средняя заработная плата за декабрь 2019 года по стране составляет 12 264 гривны, это в 2,9 раза превышает размер минимальной зарплаты (4 173 грн).
Интересно, что в декабре прошлого года зарплата значительно выросла у жителей Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областей. В Киеве средняя заработная плата работника составила 18 869 гривен. А вот жители Черниговской области в среднем получают 8 851 гривну.
На оккупированном Донбассе люди в Донецкой и Луганской областях получили 13 177 гривен и 10 195 гривен соответственно.
Скриншот (ukrstat.gov.ua)
Госстат опубликовал отрасли с самыми низкими зарплатами. Оказалось, что работники образования получают меньше всего.