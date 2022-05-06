UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)

Магазины мировых брендов продолжают работу в России (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В России продолжают работать магазины популярных европейских брендов. В том числе тех, которые сообщали о том, что прекращают свое сотрудничество с РФ.

Фото работающих магазинов разместил на своей странице в Twitter Buddy_Judge.

Французско-американский производитель косметики и парфюмерии Coty еще в конце апреля сообщил о своей приостановке деятельности в России. Эта компания владеет такими брендами как Covergirl, Max Factor, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss и Tiffany & Co.

Однако, магазин Hugo Boss в России продолжает свою работу.

Также продолжает работать голландский бренд Hunkemoller – компания специализируется на продаже нижнего белья.

Работает в России и крупная датская компания по производству обуви Ecco.

А вот магазин финской компании Finn Flare. Сейчас президент компании – жительница Москвы Ксения Рясова.

Открыт также магазин немецкой обуви Reiker.

Торгует одеждой и итальянский производитель United colors of Benetton.

А вот магазин американской компании, крупнейшего рителейра одежды в США – GAP.

Открытый магазин американской обуви Skechers и магазин американского бренда Guess.

Как отмечает блогер, в России продолжают работать магазины NB, магазины всех турецких брендов, много итальянских, некоторые финские и немецкие.

"Конечно, все стало существенно дороже, примерно в 2 раза. Но многие почему-то решили остаться. Как они смотрят на себя в зеркало – вот вопрос", - подчеркнул Buddy Judge.

В комментариях он добавил, что остался даже бренд Nike. Ажиотажа в этих магазинах нет, торговля идет намного тише.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой кофе в Украине покупать не стоит – вся прибыль идет в РФ.

А также мы писали о том, какие российские бренды до сих пор остаются на полках украинских супермаркетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
бойкотРоссийская ФедерацияСанкции