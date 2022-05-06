Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)

В России продолжают работать магазины популярных европейских брендов. В том числе тех, которые сообщали о том, что прекращают свое сотрудничество с РФ.
Фото работающих магазинов разместил на своей странице в Twitter Buddy_Judge.
Французско-американский производитель косметики и парфюмерии Coty еще в конце апреля сообщил о своей приостановке деятельности в России. Эта компания владеет такими брендами как Covergirl, Max Factor, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss и Tiffany & Co.
Однако, магазин Hugo Boss в России продолжает свою работу.
"Конечно, все стало существенно дороже, примерно в 2 раза. Но многие почему-то решили остаться. Как они смотрят на себя в зеркало – вот вопрос", - подчеркнул Buddy Judge.
В комментариях он добавил, что остался даже бренд Nike. Ажиотажа в этих магазинах нет, торговля идет намного тише.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой кофе в Украине покупать не стоит – вся прибыль идет в РФ.
А также мы писали о том, какие российские бренды до сих пор остаются на полках украинских супермаркетов.