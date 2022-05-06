Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)

Французско-американский производитель косметики и парфюмерии Coty еще в конце апреля сообщил о своей приостановке деятельности в России. Эта компания владеет такими брендами как Covergirl, Max Factor, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss и Tiffany & Co.

Однако, магазин Hugo Boss в России продолжает свою работу.

Также продолжает работать голландский бренд Hunkemoller – компания специализируется на продаже нижнего белья.

Работает в России и крупная датская компания по производству обуви Ecco.

А вот магазин финской компании Finn Flare. Сейчас президент компании – жительница Москвы Ксения Рясова.

Открыт также магазин немецкой обуви Reiker.

Торгует одеждой и итальянский производитель United colors of Benetton.

А вот магазин американской компании, крупнейшего рителейра одежды в США – GAP.

Открытый магазин американской обуви Skechers и магазин американского бренда Guess.

Как отмечает блогер, в России продолжают работать магазины NB, магазины всех турецких брендов, много итальянских, некоторые финские и немецкие.

"Конечно, все стало существенно дороже, примерно в 2 раза. Но многие почему-то решили остаться. Как они смотрят на себя в зеркало – вот вопрос", - подчеркнул Buddy Judge.

В комментариях он добавил, что остался даже бренд Nike. Ажиотажа в этих магазинах нет, торговля идет намного тише.