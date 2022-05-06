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Робота кипить: світові бренди втридорога одягають росіян (фото)

Магазини світових брендів продовжують роботу в Росії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Росії продовжують працювати магазини популярних європейських брендів. У тому числі тих, які повідомляли про те, що припиняють свою співпрацю з РФ.

Фото працюючих магазинів розмістив на своїй сторінці в Twitter Buddy_Judge.

Французько-американський виробник косметики та парфумерії Coty ще в кінці квітня повідомив про своє припинення діяльності в Росії. Ця компанія володіє такими брендами як Covergirl, Max Factor, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss і Tiffany & Co.

Однак, магазин Hugo Boss в Росії продовжує свою роботу.

Також продовжує працювати голландський бренд Hunkemoller-компанія спеціалізується на продажу спідньої білизни.

Працює в Росії й велика датська компанія з виробництва взуття Ecco.

А ось магазин фінської компанії Finn Flare. Зараз президент компанії - мешканка Москви Ксенія Рясова.

Відкрито також магазин німецького взуття Reiker.

Торгує одягом і італійський виробник United colors of Benetton.

А ось магазин американської компанії, найбільшого рітелейра одягу в США - GAP.

Відкритий магазин американського взуття Skechers і магазин американського бренду Guess.

Як зазначає блогер, в Росії продовжують працювати магазини NB, магазини всіх турецьких брендів, багато італійських, деякі фінські та німецькі.

"Звичайно, все стало істотно дорожче, приблизно у 2 рази. Але багато хто чомусь вирішив залишитися. Як вони дивляться на себе в дзеркало - ось питання", - підкреслив він.

У коментарях він додав, що залишився навіть бренд Nike. Ажіотажу в цих магазинах немає, торгівля йде набагато тихіше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку каву в Україні купувати не варто - весь прибуток йде у РФ.

А також ми писали про те, які російські бренди досі залишаються на полицях українських супермаркетів.

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