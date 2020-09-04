Учасниця Танців з зірками опинилася під крапельницею: намагалися отруїти

Слава Камінська (фото: facebook.com/nebabaslavka)

Слава Камінська розповіла про своє отруєння перед новим випуском Танців з зірками

Учасниця проекту Танці з зірками 2020 Слава Камінська опинилася в ліжку під крапельницею всього за два дні до виходу у прямий ефір на зйомках популярного танцювального шоу.

Співачка групи НеАнгели серйозно отруїлася, через що була вимушена перервати свою репетицію та поїхати додому, після чого викликала лікарів. Про це співачка розповіла у своєму Instagram у сторіс.

Дівчина зізналася, що ще вранці стала погано себе почувати, однак вирішила не переривати підготовку до виступу. Проблеми зі здоров'ям Камінська спочатку пов'язувала зі звичайною втомою. Проте пізніше їй сало зовсім злн, і артистка припинила тренування.

Лікар, який приїхав, діагностував отруєння і поставив крапельницю.

Камінська навіть стала жартувати про "несвоєчасну" проблему зі здоров'ям.

"Вляглася артистка і чекає крапельницю. Рятуйте-допоможіть, допоможіть-рятуйте! Любі друзі, що вам сказати? Все-таки це отруєння... Звичайно, смішочки смішочками, але це ось так" - звернулася співачка до фанів.

Також Слава жартома зазначила, що її намагалися отруїти конкуренти на Танцях з зірками, які відбудуться цієї неділі.

Слава Камінська отруїлася перед шоу Танці з зірками 2020 (фото: скріншот з відео instagram.com/babaslavka)

Раніше ми розповідали про те, як пройшов перший прямий ефір нового сезону шоу Танці з зірками, на якому Слава Камінська з Дмитром Дікусаром танцювала фокстрот.

Нагадаємо, що в липні Слава з НеАнгелів потрапила в лікарню таі опинилася під крапельницею і в кисневій масці.