Под капельницей и в кислородной маске: Слава из НеАнгелов попала в больницу (фото)

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Каминская напугала поклонников снимками из больницы

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская показала фото из больничной палаты с капельницей и с кислородной маской на лице. Украинская певица таким образом не на шутку встревожила своих поклонников.

Снимки артистка опубликовала в своем Instagram 25 июня, собрав массу комментариев: фаны гадают, что же могло произойти с 35-летней поп-звездой.

На одном из кадров, который выложила Каминская в сети - она в наушниках с отрешенным взглядом и в кислородной маске.

Артистка не стала вдаваться в подробности в подписи к посту и лаконично сообщила, что "музыка так себе, газ тоже не веселит".

Слава Каминская с кислородной маской на лице озадачила фанов (фото: instagram.com/babaslavka)

На другом изображении Слава лежит на кровати, ее окружают медицинские препараты, а к руке певицы присоединен шланг от капельницы.

Каминской потребовались такие процедуры из-за неврологического недомогания. Об этом она рассказала в stories.

В то же время подписчики в комментах под постом засыпали певицу вопросами, что же произошло. Высказываются разнообразные предположения, начиная от коронавируса и заканчивая новыми пластическими процедурами.

Слава Каминская показала фото из больницы и перепугала сеть (фото: instagram.com/babaslavka)

Ранее сообщалось, что Слава из НеАнгелов высказалась о скандале с Тодоренко и призналась, что знает о проблеме насилия не понаслышке.

Напомним также, что недавно экс-"ВИА Гра" рассказала, что ее муж заразился коронавирусом.

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Автор: Styler