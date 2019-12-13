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В пятницу 13-го Alina Pash показала новый "шаманский" клип

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 15:15
В пятницу 13-го Alina Pash показала новый "шаманский" клип
Alina Pash (фото: пресс-служба артистки)

Alina Pash презентовала долгожданный клип на песню "Pintea" 

Ключевой трек в рамках концепции дебютного двойного альбома Алины Паш "Pintea" получил свою экранизацию.

Полумифический герой из закарпатских легенд, благородный разбойник Пынтя глазами Алины окрашен в черно-белые цвета с резким вкраплением кроваво-красного. Именно таким получился сам клип. Минимум красок и сознательная аскеза.

Алина здесь полностью отказывается от фокусов видеографии, ярких эффектов или монтажа и все три минуты работает "в камеру". Акцент смещается с ее лица на странный артефакт на шее.

"Это древнее афганское украшение", - уточняет Алина.

В пятницу 13-го Alina Pash показала новый &quot;шаманский&quot; клип

Alina Pash (фото: пресс-служба артистки)

В кадр попадают, казалось бы, случайные люди. Они забываются в экстатическом танце, отдаваясь воле цикличного шаманского бита.

"В клипе снялись мои друзья из разных точек мира. Мы снимали клип летом в Барселоне. В тот момент все они как раз приехали на популярный местный Sonar Festival, чтобы оторваться по полной без своих детей. Все ребята одного возраста и все они связаны с творчеством", - рассказывает Паш.

Добавим, что режиссером клипа стал Джеймс Фишер из Австралии.

Alina Pash - Pintea

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