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Украинские звезды снялись в мощной социальной рекламе (видео)

STYLERЖивотные    12.12.2019 - 12:43
Украинские звезды снялись в мощной социальной рекламе (видео)
Alyona Alyona и Alina Pash снялись в социальном видео (скриншот)

Alyona Alyona, Alina Pash и другие звезды снялись в оригинальном социальном видео

Реперка Alyona Alyona, певицы Alina Pash, СТАСИК и другие украинские звезды снялись в социальной рекламе о адопции бездомных животных.

Ролик под названием "Забий на породу!" призван сломать стереотипы о важности породы и условной "красоты".

"Нам иногда трудно не обращать внимания на моду. К сожалению, такие "тренды" касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу." - говорит режиссер видео Тася Плешивцева.

"Все самое интересное в культуре происходит на улице. И лучший хип-хоп - это любовь. Если ты любишь улицу, выбери себе друга там!" - резюмировала она, призвав украинцев "брать беспородное животное".

Забей на породу: DOG MA for UAnimals

Забей на породу! Реперка Alyona Alyona, певицы Alina Pash, СТАСИК и другие украинские звезды снялись в социальной рекламе о адопцію бездомных животных. Ролик DOG MA for UAnimals призван сломать стереотипы о важности породы и условной "красоты". "Нам иногда трудно не обращать внимания на моду. К сожалению, такие «тренды» касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу." - говорит режиссер видео Tasya Pleshivtseva , что сняла ролик вместе с DOP Angel Angelov - "Все самое интересное в культуре происходит на улице. И лучший хип-хоп — это любовь. Если ты любишь улицу, выбери себе друга там!" Распространяйте видео, бери беспородную животное и #забийнапороду! DOG MA for UAnimals Supported by MacPaw

Опубликовано UAnimals Среда, 11 декабря 2019 г.

Украинские звезды снялись в мощной социальной рекламе

В комментарии к видео Alina Pash обратилась к своему четверолапому другу, который, к сожалению, умер.

"Тяпа, мой друг без породы с детства, надеюсь, ты это все видишь из собачьего рая и радуешься. Мы с тобой пережили лучшие годы вместе!" - написала певица.

К слову, кое-кто из юзеров остался не очень довольным социальным видеороликом.

"Все круто, порода для дружбы действительно не имеет значения. Но один пес тянет по асфальту скейтбордиста на ошейнике, что может закончиться травмами, другой - ест мороженое, что тоже не есть гуд для собаки", - написала Ольга Кирилюк.

Добавим, что 10 декабря во всем мире отмечали международный экологический праздник День прав животных, направленное на признание и защиту прав животных.

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