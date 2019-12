Украинские звезды снялись в мощной социальной рекламе (видео)

Забей на породу! Реперка Alyona Alyona, певицы Alina Pash, СТАСИК и другие украинские звезды снялись в социальной рекламе о адопцію бездомных животных. Ролик DOG MA for UAnimals призван сломать стереотипы о важности породы и условной "красоты". "Нам иногда трудно не обращать внимания на моду. К сожалению, такие «тренды» касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу." - говорит режиссер видео Tasya Pleshivtseva , что сняла ролик вместе с DOP Angel Angelov - "Все самое интересное в культуре происходит на улице. И лучший хип-хоп — это любовь. Если ты любишь улицу, выбери себе друга там!" Распространяйте видео, бери беспородную животное и #забийнапороду! DOG MA for UAnimals Supported by MacPaw