В п'ятницю 13-го Alina Pash показала новий "шаманський" кліп

Alina Pash (фото: прес-служба артистки)

Alina Pash презентувала довгоочікуваний кліп на пісню "Pintea"

Ключовий трек в рамках концепції дебютного подвійного альбому Аліни Паш "Pintea" отримав свою екранізацію.

Напівміфічний герой із закарпатських легенд, благородний розбійник Пинтя очима Аліни пофарбований у чорно-білі кольори з різким вкрапленням криваво-червоного. Саме таким вийшов сам кліп. Мінімум фарб і свідома аскеза.

Аліна тут повністю відмовляється від фокусів відеографії, яскравих ефектів або монтажу і всі три хвилини працює "в камеру". Акцент зміщується з її обличчя на дивний артефакт на шиї.

"Це давня афганська прикраса", - уточнює Аліна.

Alina Pash (фото: прес-служба артистки)

В кадр потрапляють, здавалося б, випадкові люди. Вони забуваються в екстатичному танці, віддаючись волі циклічного шаманського біта.

"У кліпі знялися мої друзі з різних точок світу. Ми знімали кліп влітку в Барселоні. В той момент всі вони як раз приїхали на популярний місцевий Sonar Festival, щоб відірватися по повній без своїх дітей. Всі одного віку і всі вони пов'язані з творчістю", - розповідає Паш.

Додамо, що режисером кліпу став Джеймс Фішер з Австралії.

Alina Pash - Pintea