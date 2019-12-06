"Была больше на 15 кг": Alina Pash объяснила, как избавилась от целлюлита

Алина Паш (фото: ТК "Украина")

По словам Алины, она смогла достаточно быстро похудеть

Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, популярная украинская певица Alina Pash рассказала о том, как ей удалось похудеть на 15 килограммов.

Alina Pash, какой ее привыкли видеть зрители, – стройная красавица, впрочем, как оказалось, длительное время певица имела проблемы с лишним весом. Как ей удалось похудеть и что стало мотивацией, Alina Pash рассказала в эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина":

"Когда-то я была больше на 15 килограммов, у меня был целлюлит. Но это все можно "выровнять" питанием. Тем более, сейчас такой доступ к различной информации и методикам, можно сходить к диетологу, ты просто можешь все изучить и начать действовать. Я просто изменила тип питания и немножко активнее занялась спортом. С моей жизнью мне трудно активно заниматься в тренажерном зале, но есть другие вещи. Например, я почти не пользуюсь эскалаторами – только тогда, когда очень устала, могу стоять и не двигаться. А обычно, независимо от того, я еду вверх, или вниз, иду пешком".

Алина Паш (фото: ТК "Украина")

По словам Алины, она начала худеть исключительно для себя, когда поняла, что будет чувствовать себя комфортнее в стройном теле.

"Были определенные моменты, навязанные другими людьми по поводу того, какой ты должна быть – шире или тоньше. Но те килограммы мешали мне бегать и танцевать, чувствовать себя сексуальной. Я сама потом пришла к тому, что классно чувствовать себя легкой!", – рассказала артистка журналистам канала "Украина".

Одним из важнейших факторов красивого тела должна стать любовь к себе, поэтому время от времени Alina Pash себя балует.

"Я похудела не за короткий период, это продолжалось примерно год, и я постепенно приходила к тому, чтобы сейчас есть то, что хочу. На самом деле, я не так часто ем мясо, но могу себя побаловать. Также могу побаловать себя фастфудом по праздникам – это какая-то детская традиция", – поделилась Alina Pash за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Могилевская, Ребрик, Тарабарова, Алина Паш, DZIDZIO и другие рассказали, кем были на новогодних утренниках.