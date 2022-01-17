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Эти пять признаков говорят о проблемах с печенью: не пропустите важные сигналы

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Понедельник 17 января 2022 18:57
Эти пять признаков говорят о проблемах с печенью: не пропустите важные сигналы Врачи назвали пять признаков заболевания печени (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Проблемы с печенью могут возникнуть в любом возрасте и при любом образе жизни. Врачи утверждают, что ожирение этого органа далеко не всегда связано с чрезмерным употреблением алкоголя или сильной нагрузкой из-за неправильного питания.

Как отмечают в британской национальной службе здравоохранения (NHS), проблемы с печенью обычно проявляются определенными симптомами.

Многие взрослые люди страдают от НАЖБП – неалкогольной жировой болезни печени. Она появляется из-за того, что в органе начинает накапливаться жир.

Самый большой риск развития этого заболевания у людей старше 50 лет, которые имеют проблемы с высоким уровнем холестерина, высокое кровяное давление или диабет 2 типа.

На фоне этого заболевания очень быстро развивается неалкогольный стеатогепатит. И чем раньше будут диагностированы проблемы с печенью, тем меньше риск необратимых последствий.

Врачи назвали основные признаки проблем с печенью:

  • Пожелтение кожи или глаз
  • Расширение кровеносных сосудов, которые находятся непосредственно под поверхностью кожи
  • Увеличение селезенки
  • Вздутие живота без причин со стороны желудочно-кишечного тракта
  • Покраснение ладоней

Как отмечают специалисты, такие симптомы могут указывать не только на ожирение печени. Это может быть признаком образования рубцов на печени или развитии цирроза.

При появлении таких признаков нужно немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.

Напомним, ранее мы писали о том, какой вид рака можно заподозрить по изменению голоса.

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