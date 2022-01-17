Ці п'ять ознак говорять про проблеми з печінкою: не пропустіть важливі сигнали

Проблеми з печінкою можуть виникнути в будь-якому віці й при будь-якому способі життя. Лікарі стверджують, що ожиріння цього органу далеко не завжди пов'язане з надмірним вживанням алкоголю або сильним навантаженням через неправильне харчування.

Як зазначають у британській Національній службі охорони здоров'я ( NHS ), проблеми з печінкою зазвичай проявляються певними симптомами.

Багато дорослих людей страждають від НАЖХП - неалкогольної жирової хвороби печінки. Вона з'являється через те, що в органі починає накопичуватися жир.

Найбільший ризик розвитку цього захворювання у людей старше 50 років, які мають проблеми з високим рівнем холестерину, високий кров'яний тиск або діабет 2 типу.

На тлі цього захворювання дуже швидко розвивається неалкогольний стеатогепатит. І чим раніше будуть діагностовані проблеми з печінкою, тим менше ризик незворотних наслідків.

Лікарі назвали основні ознаки проблем з печінкою:

Пожовтіння шкіри або очей

Розширення кровоносних судин, які знаходяться безпосередньо під поверхнею шкіри

Збільшення селезінки

Здуття живота без причин з боку шлунково-кишкового тракту

Почервоніння долонь

Як відзначають фахівці, такі симптоми можуть вказувати не тільки на ожиріння печінки. Це може бути ознакою утворення рубців на печінці або розвитку цирозу.

При появі таких ознак потрібно негайно звернутися до лікаря і пройти обстеження.