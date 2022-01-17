ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці п'ять ознак говорять про проблеми з печінкою: не пропустіть важливі сигнали

Новость на русском →
Понеділок 17 січня 2022 18:57
Ці п'ять ознак говорять про проблеми з печінкою: не пропустіть важливі сигнали Лікарі назвали п'ять ознак захворювання печінки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Проблеми з печінкою можуть виникнути в будь-якому віці й при будь-якому способі життя. Лікарі стверджують, що ожиріння цього органу далеко не завжди пов'язане з надмірним вживанням алкоголю або сильним навантаженням через неправильне харчування.

Як зазначають у британській Національній службі охорони здоров'я (NHS), проблеми з печінкою зазвичай проявляються певними симптомами.

Багато дорослих людей страждають від НАЖХП - неалкогольної жирової хвороби печінки. Вона з'являється через те, що в органі починає накопичуватися жир.

Найбільший ризик розвитку цього захворювання у людей старше 50 років, які мають проблеми з високим рівнем холестерину, високий кров'яний тиск або діабет 2 типу.

На тлі цього захворювання дуже швидко розвивається неалкогольний стеатогепатит. І чим раніше будуть діагностовані проблеми з печінкою, тим менше ризик незворотних наслідків.

Лікарі назвали основні ознаки проблем з печінкою:

  • Пожовтіння шкіри або очей
  • Розширення кровоносних судин, які знаходяться безпосередньо під поверхнею шкіри
  • Збільшення селезінки
  • Здуття живота без причин з боку шлунково-кишкового тракту
  • Почервоніння долонь

Як відзначають фахівці, такі симптоми можуть вказувати не тільки на ожиріння печінки. Це може бути ознакою утворення рубців на печінці або розвитку цирозу.

При появі таких ознак потрібно негайно звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який вид раку можна запідозрити по зміні голосу.

А також розповідали про те, які симптоми тромбозу можна побачити по руках і ногах.

Читайте РБК-Україна в Google News
симптомы Поради лікаря
LITE
Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році
Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році