Пять причин, по которым мужчины бросают тех, кого на самом деле любят

Ты больше с ним несчастлива

Несомненно, каждый мужчина стремится быть желанным, важным, нужным, востребованным.

Если ты показываешь, что с ним несчастлива, он может решить, что больше тебе не нужен. Чтобы спасти ситуацию, покажи, что ценишь все, что он для тебя делает. Тогда он захочет стать лучшей версией тебя, радовать тебя и видеть твою ответную реакцию.

Ваши цели, ценности разные

Это одно из главных препятствий. К примеру, он хочет иметь детей, а ты - нет, у вас разное вероисповедание, он хочет жить в Киеве, а ты мечтаешь переехать во Львов.

Важно с самого начала отношений проговорить свои жизненные приоритеты и понять, сможете ли вы найти компромисс.

Ты хочешь его изменить

Это одна из самых частых женских ошибок. Даже если твои подходы очень осторожны, он рано или поздно поймет, что ты пытаешься сделать из него того, кем он не является.

Научись давать мужчине личное пространство, чтобы он самостоятельно мог развивать лучшее в себе.

Ты не самостоятельна

Если ты эмоционально зависима от мужчины, жди беды. Как правило, такие отношения быстро превращаются в токсичные.

Безусловно, все мы периодически нуждаемся в "плече". Но не 24/7 же? Цени автономию в отношениях, развивайся самостоятельно, чтобы вносить в ваш союз новое.

Ты изменилась

Если сейчас ваши отношения кардинально отличаются от тех, какими они были изначально, пора призадуматься.

Поддержка "памяти о прошлом" позволит сохранить искру в отношениях, которая была между вами, когда вы только влюбились.