П'ять причин, через які чоловіки кидають тих, кого насправді люблять

Ти більше з ним нещаслива

Безсумнівно, кожен чоловік прагне бути бажаним, важливим, потрібним, затребуваним.

Якщо ти показуєш, що з ним нещаслива, він може вирішити, що більше тобі не потрібен. Щоб врятувати ситуацію, покажи, що цінуєш все, що він для тебе робить. Тоді він захоче стати кращою версією тебе, радувати тебе і бачити твою відповідну реакцію.

Ваші цілі, цінності різні

Це одна з головних перешкод. Наприклад, він хоче мати дітей, а ти - ні, у вас різне віросповідання, він хоче жити в Києві, а ти мрієш переїхати до Львова.

Важливо з самого початку відносин проговорити свої життєві пріоритети і зрозуміти, чи зможете ви знайти компроміс.

Ти хочеш його змінити

Це одна з найчастіших жіночих помилок. Навіть якщо твої підходи дуже обережні, він рано чи пізно зрозуміє, що ти намагаєшся зробити з нього того, ким він не є.

Навчися давати чоловікові особистий простір, щоб він самостійно міг розвивати краще в собі.

Ти не самостійна

Якщо ти емоційно залежна від чоловіка, чекай біди. Як правило, такі відносини швидко перетворюються в токсичні.

Безумовно, всі ми періодично потребуємо "плеча". Але ж не 24/7? Цінуй автономію у відносинах, розвивайся самостійно, щоб вносити в ваш союз нове.

Ти змінилася

Якщо зараз ваші відносини кардинально відрізняються від тих, якими вони були спочатку, час задуматися.

Підтримка "пам'яті про минуле" дозволить зберегти іскру у відносинах, яка була між вами, коли ви тільки закохалися.