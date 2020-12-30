Пять хороших книг паршивого года: Билл Гейтс назвал свой топ-5

Билл Гейтс, основатель Microsoft и миллиардер с 98 млрд долларов личного состояния, знает толк в хороших книгах. И хотя 2020 год запомнится нам как едва ли не худший, по крайней мере в 21 веке, Гейтс уверен, что всегда найдется, что почитать - для удовольствия и пользы.

Филантроп и миллиардер назвал свой топ-5 хороших книг уходящего "паршивого" года, пишет gatesnotes.com

Новый Джим Кроу: массовые заключения в эпоху расовой слепоты

Автор: Мишель Александер.

"Как и многие белые люди, в последние месяцы я пытался глубже понять системный расизм. Книга Александра открывает глаза на то, как система уголовного правосудия несправедливо преследует цветные сообщества, особенно темнокожие. Это особенно хорошо объясняет историю и цифры массовых заключений.

Гейтс говорит, что после прочтения стал еще более убежденным в том, что обществу нужен более справедливый подход к вынесению приговоров.

Диапазон: почему генералисты побеждают в мире специализации

Автор: Дэвид Эпштейн.

"В этой увлекательной книге автор утверждает, что, хотя мир, кажется, требует все большей и большей специализации - например, в вашей карьере - на самом деле нам нужно больше людей, "которые имеют широкий кругозор и охватывают разнообразный опыт и взгляды по мере своего развития".

Его примеры простираются от Роджера Федерера до Чарльза Дарвина и экспертов по советским делам времен холодной войны.

"Я думаю, что его идеи даже помогают объяснить некоторые успехи Microsoft, потому что мы наняли людей, которые имели реальные достижениия в своей области и во всех областях.

Великолепие и мерзость: сага о Черчилле, семье и неповиновении во время блиц-атаки

Автор: Эрик Ларсон.

Иногда книги по истории оказываются более актуальными, чем их авторы могли представить. Так обстоит дело и с этим блестящим отчетом о 1940 и 1941 годах, когда английские граждане проводили почти каждую ночь, ютясь в подвалах и на станциях метро, ​​когда Германия пыталась заставить их подчиниться.

"Страх и тревога, которые они испытывали, хотя и были гораздо более серьезными, чем то, что мы испытываем с COVID-19, казались знакомыми", - говорит Гейтс.

Автор дает вам яркое представление о том, какой была жизнь обычных граждан в этот ужасный период, и он отлично справляется с описанием некоторых британских лидеров, которые пережили кризис, включая Уинстона Черчилля и его близких советников.

Шпион и предатель: величайшая шпионская история времен холодной войны

Автор: Бен Макинтайр.

Этот документальный рассказ посвящен Олегу Гордиевскому, офицеру КГБ, который стал двойным агентом британцев, и Олдричу Эймсу, американскому перебежчику, который, вероятно, предал его. Макинтайр пересказывает свои истории не только из западных источников (включая самого Гордиевского), но и с российской точки зрения. Это так же увлекательно, как и мои любимые шпионские романы.

Соляное дыхание: Смертельное генетическое заболевание, новая эра в науке, а также пациенты и семьи, изменившие историю науки

Автор: Биджал П. Триведи.

Эта книга действительно воодушевляет. Триведи документирует историю замечательных научных инноваций и того, как они улучшили жизнь почти всех пациентов с муковисцидозом и их семей.

"Эта история особенно важна для меня, потому что я знаю семьи, которым помогли новые лекарства, описанные в этой книге. Я подозреваю, что в ближайшие годы мы увидим еще много подобных книг", - прогнозирует миллиардер.

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