Книгарня "Є" решила перейти на российскую книгу: украинцы в гневе

Книгарня "Є" (фото: facebook.com/knyharniaye)

Читатели начали отказываться покупать книги в Книгарнє "Є"

Книгарня "Є", которая с 2007 года занимается продвижением украинской книги, заявила, что отечественный продукт нерентабелен и решила продавать больше российских книг. Украинцы шокированы такой позицией и массово отказываются более ступать на порог некогда любимого книжного магазина.

Пост пресс-службы "Книгарні Є" в Facebook вызвал негодование общественности.

В сети книжных магазинов объяснили такое решение тем, что российская книга - более рентабельная и стоит дешевле украинской. Из-за этого "книгарня" вынуждена продавать больше российского продукта, чтобы выжить на современном рынке.

В публикации Книгарня "Є" сначала воспела свои достижения в продвижении украинского продукта, а в конце "откровенно оценила ситуацию, которая сложилась по состоянию на 2020 год".

Как оказалось, российская книга дешевле по себестоимости, и может рассчитывать на поддержку "своего государства".

"Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше по-русски - вопреки собственному желанию", - пишет пресс-служба "книгарні".

Напоследок они отметили, что такое положение вещей им не нравится, но другого выхода нет.

По словам украинского переводчика Евгения Лира, менее года назад именно Книгарня "Є" призвала бойкотировать своего конкурента Yakaboo-за того, что тот стал дистрибьютором украинской дочки российского издательства "Альпина Паблишер".

Книжный магазин обвиняла Yakaboo в "помощи российской агрессии" и публично осуждал такие действия. Но впоследствии уже на сайте Книгарні "Є" появились книги российских издательств "Альпина Паблишер" и "Азбука". Причем российская книга стоила дешевле украинского аналога.

"Напоминаю, что именно российская Альпина издала сборник интервью с Путиным", - написал Евгений Лир.

Кроме того, он заметил, что на странице магазина в Facebook исчез пост о призыве бойкотировать конкурента за российские книги.

Украинцы в комментариях массово отказываются впредь переступать порог Книгарні "Є":

"Хочеться дати ляпаса мережі Книгарня "Є" за їх переорієнтацію на російськомовну книгу. Чого вартий лише допис із оголошенням про зміну курсу. - Ма-ло-ро-си! Яника Книгарня "Є" пережила, а от Зєлю - ні. Була "Є", а тепер - "Нема";

"Ну тоді я, як читач, котрий навіть не користується знижкою, яку має у вашій мережі, теж змушений буду враховувати ваше планування і почати купувати напряму у видавців";

"То переїзджайте в Московію, там і покупців більше... Слабаки!"

"Так треба було написати коротко: "Російські книжки нам продавати вигідніше".

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