П'ять хороших книг паршивого року: Білл Гейтс назвав свій топ-5

Білл Гейтс, засновник Microsoft і мільярдер з 98 млрд доларів особистого статку, розуміється в хороших книгах. І хоча 2020 рік запам'ятається нам як чи не найгірший, принаймні в 21 столітті, Гейтс упевнений, що завжди знайдеться, що почитати - для задоволення і користі.

Філантроп і мільярдер назвав свій топ-5 хороших книг минаючого "паршивого" року, пише gatesnotes.com

Новий Джим Кроу: масові ув'язнення в епоху расової сліпоти

Автор: Мішель Александер.

"Як і багато білих людей, в останні місяці я намагався глибше зрозуміти системний расизм. Книга Александера розплющує очі на те, як система кримінального правосуддя несправедливо переслідує кольорові спільноти, особливо темношкірі. Це особливо добре пояснює історію та цифри масових ув'язнень.

Гейтс каже, що після прочитання став ще більш переконаним у тому, що суспільству потрібен більш справедливий підхід до винесення вироків.

Діапазон: чому генералісти перемагають у світі спеціалізації

Автор: Девід Епштейн.

"У цій захоплюючій книзі автор стверджує, що, хоча світ, здається, вимагає все більшої і більшої спеціалізації - наприклад, у вашій кар'єрі - насправді нам потрібно більше людей, "які мають широкий кругозір і охоплюють різноманітний досвід і погляди у міру свого розвитку".

Його приклади простягаються від Роджера Федерера до Чарльза Дарвіна і експертів з радянських справ часів холодної війни.

"Я думаю, що його ідеї навіть допомагають пояснити деякі успіхи Microsoft, тому що ми найняли людей, які мали реальні надбання у своїй області і в усіх областях.

Пишність і мерзота: сага про Черчілля, сім'ю і непокору під час бліцатаки

Автор: Ерік Ларсон.

Іноді книги з історії виявляються більш актуальними, ніж їх автори могли уявити. Так і з цим блискучим звітом про 1940 і 1941 роки, коли англійські громадяни проводили майже кожну ніч, тулячись у підвалах і на станціях метро, коли Німеччина намагалася змусити їх підкоритися.

"Страх і тривога, які вони відчували, хоча і були набагато більш серйозними, ніж те, що ми відчуваємо з COVID-19, здавалися знайомими", - говорить Гейтс.

Автор дає вам уявлення про те, яким було життя звичайних громадян у цей жахливий період, і він відмінно справляється з описом деяких британських лідерів, які пережили кризу, включаючи Вінстона Черчілля і його найближчих радників.

Шпигун і зрадник: найбільша шпигунська історія часів холодної війни

Автор: Бен Макінтайр.

Ця документальна розповідь присвячена Олегу Гордієвському, офіцеру КДБ, який став подвійним агентом британців, і Олдричу Еймсу, американському перебіжчику, який, ймовірно, зрадив його. Макінтайр переказує свої історії не тільки із західних джерел (включаючи самого Гордієвського), але і з російської точки зору. Це так само захоплююче, як і мої улюблені шпигунські романи.

Соляне дихання: Смертельне генетичне захворювання, нова ера в науці, а також пацієнти і сім'ї, що змінили історію науки

Автор: Біджал П. Тріведі.

Ця книга дійсно надихає. Тріиведи документує історію чудових наукових інновацій і того, як вони покращили життя майже всіх пацієнтів з муковісцидозом і їх сімей.

"Ця історія була особливо важлива для мене, тому що я знаю сім'ї, яким допомогли нові ліки, описані в цій книзі. Я підозрюю, що в найближчі роки ми побачимо ще багато подібних книг", - прогнозує мільярдер.

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