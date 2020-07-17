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Пьяный водитель на Lexus протаранил супермаркет: убегал от полиции в трусах (видео)

Николаев, Пятница 17 июля 2020 10:47
Пьяный водитель на Lexus протаранил супермаркет: убегал от полиции в трусах (видео)
В Николаеве задержали пьяного водителя (коллаж РБК-Украина)

В Николаеве полиция остановила водителя, который был пьяным и в одних трусах

В Николаеве полиция остановила пьяного водителя за рулем Lexus. Мужчина протаранил супермаркет, а потом пытался скрыться бегством от стражей правопорядка. Интересно, что беглец был в одних трусах. Авария произошла на пересечении улиц 1-й Слободской и Севастопольской.

Как сообщает издание "Новости N", в полицию сообщили очевидцы, что в супермаркет въехал Lexus, но потом быстро уехал. "Копы" быстро догнали виновника и поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На просьбу предъявить документы, мужчина ответил, что машина совсем не его, документов нет и вообще автомобилем управлял некий другой человек, который исчез в неизвестном направлении.

Водитель от управления был отстранен, в отношении его оставлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль отправили на штрафплощадку.

В Николаеве задержали пьяного водителя

Как мы ранее писали, виновник смертельного ДТП под Киевом Антон Желепа во время заседания суда признался журналистам в том, что употребляет наркотики.

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