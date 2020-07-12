Пьяный водитель Mercedes устроил масштабное ДТП под Киевом: погибли дети с родителями

ДТП под Киевом (фото: РБК-Украина)

В ДТП под Киевом погиб ребенок с родителями

В воскресенье, 12 июля, на Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева произошла масштабная авария, в результате которой погибли трое людей. Обломки разбитых автомобилей были разбросаны по всей дороге.

По предварительной информации от свидетелей водитель Mercedes вылетел на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором сидели 5 пассажиров, включая троих детей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

После столкновения взрослые и 8-летняя девочка погибли на месте. Ребят 10 и 12 лет госпитализировали в критическом состоянии. Позже стало известно, что 10-летний мальчик также скончался. Сообщается, что после аварии очевидцы хотели устроить самосуд над водителем Mercedes.

ДТП под Киевом на Старообуховской трассе (коллаж: facebook.com/dtp.kiev.ua)

При этом водитель находился в алкогольном опьянении. Алкотест показал в его крови 1,37 промилле, при допустимой норме в 0,2 промилле. Также у него были признаки наркотического опьянения.

Водитель Mercedes (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Выяснилось, что перед тем, как вылететь на встречную полосу и столкнуться с Hyundai, водитель Mercedes въехал в Mercedes Sprinter.

Стало известно, что за рулем Mercedes был Желепа А.М. Сейчас он находится в больнице. По данным "Киев Оперативный", он работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль был объявлен в розыск.

Водитель Mercedes (фото: Tekegram-канал "Киев Оперативный")

Видео момента пьяного ДТП можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, в Украине отменили уголовное наказание за пьяное вождение.

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