Курил марихуану: убийца семьи рассказал о смертельном ДТП под Киевом

Антон Желепа курил марихуану (коллаж: РБК-Укриана)

Антон Желепа впервые в зале суда дал интервью

Виновник смертельного ДТП под Киевом Антон Желепа во время заседания суда признался журналистам в том, что употребляет наркотики. Он заявил, что за день до аварии курил марихуану.

Он также рассказал о том, что перед происшествием утром, 12 июля, он выпил 200 грамм водки. При этом отметил, что не помнит, как завладел автомобилем, но помнит момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Он заявил, что ехал со скоростью 180 километров в час. Желепа считает, что заслуживает максимального наказания.

Видео с Желепой в суде можете посмотреть по этой ссылке.

Прокурор Дарья Милюкова заявила, что Желепа уже семь раз привлекался за вождение в нетрезвом виде, а на момент ДТП у него прав не было.

"На данный момент у него взяли кровь для экспертизы, остальные экспертизы будут назначены после избрания меры пресечения", - отметила Милюкова.

По ее словам, Желепа находился в автомобиле один. Она также добавила, что сейчас следствие устанавливает, угнал Желепа автомобиль или владелец автомобиля сам передал ему ключи.

"Нам он сообщил, что ехал в магазин. Сейчас следствие это устанавливает", - добавила прокурор.

Также Милюкова уточнила возраст детей, которые погибли в ужасной аварии. Девочке было 4 года, а мальчику 10. Ранее в СМИ писали, что девочке было восемь лет.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры по виновнику смертельного ДТП под Киевом Желепе - 2 месяца под стражей.

Также прокурор заявила, что у следствия сейчас 2 версии того, как Желепа оказался за рулем автомобиля. Кроме угона, рассматривают и добровольную передачу ключей хозяином машины Желепе.

Напомним, в этой аварии погибли еще двое взрослых людей. Мальчик 12-лет, который остался сиротой, находится в реанимации в тяжелом состоянии.