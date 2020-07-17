П'яний водій на Lexus протаранив супермаркет: тікав від поліції в трусах (відео)

У Миколаєві затримали п'яного водія (колаж РБК-Україна)

У Миколаєві поліція зупинила водія, який був п'яним і в одних трусах

У Миколаєві поліція зупинила п'яного водія за кермом Lexus. Чоловік протаранив супермаркет, а потім намагався сховатися втечею від стражів правопорядку. Цікаво, що втікач був в одних трусах. Аварія сталася на перетині вулиць 1-ї Слобідської та Севастопольської.

Як повідомляє видання "Новости N", в поліцію повідомили очевидці, що в супермаркет в'їхав Lexus, але потім швидко поїхав. "Копи" швидко наздогнали винуватця і зрозуміли, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

На прохання пред'явити документи, чоловік відповів, що машина зовсім не його, документів немає і взагалі автомобілем керував якийсь інший чоловік, який зник у невідомому напрямку.

Водій від керування відсторонено, щодо його залишені протоколи про адміністративні правопорушення. Автомобіль відправили на штрафмайданчик.

У Миколаєві затримали п'яного водія

Як ми раніше писали, винуватець смертельного ДТП під Києвом Антон Желепа під час засідання суду зізнався журналістам в тому, що вживає наркотики.