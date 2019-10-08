Пьяный полицейский в ТРЦ возмутил жителей Кривого Рога (видео)

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина в форме играл в боулинг со своими друзьями и распивал при этом алкогольные напитки. Инцидент произошел в ТРЦ "Юнион" на улице Героев АТО. Об этом сообщает Кривой Рог Life.

Находился ли полицейский при исполнении на службе, или в нерабочее время, неизвестно. Но автор видео утверждает, что полицейский распивал алкоголь.

Пьяный полицейский в Кривом Роге возмутил сеть (видео: YouTube/Котяша Котяфан)

Напомним, что полицейский объяснил избиение 17-летнего подростка в Полтаве. После столкновения с двумя пьяными мужчинами, один из которых был сотрудником правоохранительных органов, парня доставили в больницу и удалили ему селезенку.

Ранее сообщалось о том, что полицейский ударил молодую женщину по лицу в магазине Днепра и разбил ей телефон. Инцидент произошел после того, как сотрудники магазина заподозрили двух женщин в краже.

Мы также писали о том, что в Днепре неадекватная женщина расколотила телефон таксисту и напала на патрульных полицейских, которых вызвал водитель.

Когда таксист довез женщину до нужного места, то потребовал отплатить проезд. Но она закатила истерику, начала его обзывать и бить ногами по сиденью и дверям авто. Женщина повредила переднее стекло авто и правую стойку.