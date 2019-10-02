"Коп" ударил девушку по лицу в супермаркете: инцидент в Днепре получил продолжение

В Днепре полицейский ударил девушку по лицу в магазине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Полицейский ударил молодую женщину в магазине Днепра и разбил ей телефон

В Днепре полицейский наотмашь ударил девушку по лицу и затолкал в сторону помещения администрации в супермаркете. Инцидент произошел после того, как сотрудники магазина EVA на улице Рабочая заподозрили двух посетительниц в краже, после чего вызвали правоохранителей. Происшествие попало на видео и вскоре "разлетелось" в сети, подняв волну возмущения из-за действий "копа".

В пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области отреагировали на ситуацию и заявили 2 октября, что проведут служебное расследование.

Также сообщается, что сотрудника наряда реагирования на это время отстранили от исполнения служебных обязанностей "с целью объективного, быстрого и беспристрастного расследования сложившейся ситуации".

В Днепре полицейский ударил девушку по лицу в супермаркете - начато служебное расследование (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Сам инцидент произошел 1 октября днем. Персонал торговой точки вызвал "копов" после того, как заподозрил двух молодых женщин в попытке кражи.

По прибытию в магазин полицейские предложили "подозреваемым" зайти в помещение администрации, чтобы посмотреть видео, снятое камерами наблюдения в магазине.

Одна девушка сразу согласилась и без возражений отправилась с правоохранителями, а другая, которая в тот момент разговаривала по телефону и рассказывала про ситуацию, поинтересовалась у "копов" - какие основания ее удерживания в супермаркете.

После вопроса "За что меня здесь держат?" правоохранитель ударил девушку рукой по лицу и выбил мобильник, затем схватил за руки у стал тащить ее в сторону для разбирательства.

Полицейский ударил девушку в супермаркете Днепра (видео: YouTube/Днепр вечерний)