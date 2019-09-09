ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чуть не сбил человека: под Киевом пьяный прокурор неадекватно себя вел с полицией (видео)

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 19:12
Чуть не сбил человека: под Киевом пьяный прокурор неадекватно себя вел с полицией (видео)
Прокурор в нетрезвом состоянии чуть не сбил человека в Белой Церкви (фото: коллаж РБК-Украина)

Правоохранители задержали пьяного прокурора в Белой Церкви, который чуть не сбил человека

В Белой Церкви патрульные задержали пьяного прокурора, который едва своей машиной не сбил человека. Инцидент произошел около 7 утра на территории острова Детства. Об этом говорится в сюжете на YouTube.

Геннадий Шурашкевич работает в Генеральной прокуратуре и 7 сентября был в состоянии алкогольного опьянения, когда чуть не сбил мужчину. Трагедии, к счастью, не произошло.

Мужчина, на которого чуть не совершили наезд, вызвал полицию. Когда патрульные приехали на место происшествия, то пьяный прокурор не только сопротивлялся, но и угрожал представителям власти.

Прокурор в нетрезвом состоянии чуть не сбил человека в Белой Церкви (видео: YouTube/bctv)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Прежде, чем пить и взятки брать - может думать начнете головой. Беспредел в городе;
  • Вы посмотрите в эти лживые глаза;
  • В наручники и в реку такого работника прокуратуры, чтобы протрезвел;
  • Сволочь на нары. Как белоцерковец абсолютно счастлив;
  • В прокуратуре все такие отмороженные?
  • Полиции респект, все равны перед законом;
  • Перед законом все равны;
  • Уволить урода и осудить! Вообще страх потеряли! Дыры в законах ищут и пользуются этим ублюдки! Полицейские молодцы!

Чуть не сбил человека: под Киевом пьяный прокурор неадекватно себя вел с полицией (видео)Чуть не сбил человека: под Киевом пьяный прокурор неадекватно себя вел с полицией (видео)Чуть не сбил человека: под Киевом пьяный прокурор неадекватно себя вел с полицией (видео)

Скриншоты с YouTube

Напомним, что под Одессой пьяный мужчина вонзил нож в спину племяннику из-за того, что тот его обозвал.

Ранее сообщалось о том, что украинский прокурор оказался любителем "русского мира".

Под Днепром подростки выбросили ребенка из окна недостроя: подробности инцидента От таких нелюдей общество нужно избавлять: под Киевом извращенец напал на пенсионерку (фото)
Новости Украины полицияКиевская область
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь