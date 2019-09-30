В Днепре женщина расколотила телефон таксисту и напала на патрульных полицейских

В Днепре женщина набросилась на таксиста и полицию (Коллаж РБК-Украина)

Женщина повредила автомобиль и закатила истерику

В Днепре неадекватная женщина набросилась на водителя такси, разбила ему телефон, а потом пыталась напасть на патрульных полицейских, которых вызвал таксист.

Как сообщает издание "Информатор", инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября. Водитель такси взял вызов в район Тополь-2 в Днепре. Женщина, которая села к нему в машину, сначала не проявляла никакой агрессии.

Но после того, как таксист довез ее до места назначения и собирался попросить оплатить проезд, пассажирка внезапно начала вести себя странно. Она закатила истерику, ногами начала бить по сиденьям и дверям автомобиля. Женщина кричала и обзывала водителя нецензурными словами. В результате – она повредила переднее стекло авто и правую стойку.

Женщина напала на водителя такси и обматерила полицейских (Фото: Информатор)

Водитель такси вызвал патрульных полицейских, чтобы успокоить дебоширку. Однако присутствие представителей правоохранительных органов женщину не успокоило. Она еще больше начала впадать в истерику, бросалась на прохожих, пока полиция пыталась выяснить, что произошло, а потом переключилась и на самих патрульных.

В конечном итоге женщина расколотила мобильный телефон водителя такси и полицейские ее задержали. Пока составляли протокол - ее усадили в служебный Prius, а после – доставили в районный отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств. Также обнаружилось, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.