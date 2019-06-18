Пьяная мать не смогла вспомнить, где оставила дочь: искали с полицией

В Мелитополе нетрезвая мать не смогла объяснить, где оставила свою девятилетнюю дочь. Старшая сестра пропавшей девочки вынуждена была обратится в полицию, чтобы отыскать ребенка. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Поздно вечером в полицию позвонила испуганная 22-летняя женщина и сообщила, что пропала ее младшая, 9-летняя сестра. Она обнаружила пропажу только сейчас, а ребенок судя по всему уже сутки не находится дома. От собственной матери девушка не смогла ничего узнать, так как та была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На поиски малолетнего ребенка немедленно были отправлены патруль полиции и сотрудники ювенальной превенции. Около трех часов ночи девочку нашли, живую и невредимую, на улице Минина.

Выяснилось, что еще 14 июня мать вместе с младшей дочерью пошли в гости к знакомой. Там женщины стали употреблять алкогольные напитки и между ними произошла ссора. После этого мать девочки ушла, а ребенка просто "забыла" в гостях.

Фото: Национальная полиция

Горе-мать привлекли к административной ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных нарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Мать девочки получит серьезный штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры продолжают поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области и сообщили о страшной находке.

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