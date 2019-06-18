П'яна мати не змогла згадати, де залишила доньку: шукали з поліцією

У Мелітополі нетвереза мати не змогла пояснити, де залишила свою дев'ятирічну доньку. Старша сестра зниклої дівчинки змушена була звернутися в поліцію, щоб відшукати дитину. Про це повідомляє РИА Мелітополь.

Пізно ввечері в поліцію зателефонувала перелякана 22-річна жінка і повідомила, що зникла її молодша, 9-річна сестра. Вона виявила пропажу тільки зараз, а дитина судячи з усього вже добу не перебуває вдома. Від власної матері дівчина не змогла нічого довідатися, бо та була в стані сильного алкогольного сп'яніння.

На пошуки малолітньої дитини негайно були відправлені патруль поліції і співробітники ювенальної превенції. Близько третьої години ночі дівчинку знайшли, живу і неушкоджену, на вулиці Мініна.

З'ясувалося, що ще 14 червня мати разом з молодшою дочкою пішли в гості до знайомої. Там жінки стали вживати алкогольні напої і між ними відбулася сварка. Після цього мати дівчинки пішла, а дитину просто "забула" в гостях.

Фото: Національна поліція

Горе-мати притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні порушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Мати дівчинки отримає серйозний штраф.

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