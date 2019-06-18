Отправилась на поиски брата: пропавшую 11-летнюю девочку нашли под Киевом

Пропавшую 11-летнюю девочку нашли под Киевом (фото: коллаж РБК-Украина)

Пропавшую Ангелину Макарову не могли отыскать двое суток

В Киевской области на днях пропал 11-летний ребенок, которого не могли отыскать двое суток. Как оказалось, Ангелина Макарова просто хотела найти своего старшего брата, но говорить родственникам не стала. Об этом информирует МВД Украины в соцсети Facebook.

17 июня около 20:30 в столичную полицию позвонил мужчина и сообщил, что в пгт Макаров без присмотра взрослых находится малолетняя девочка.

Отмечается, что ребенок обратился ко взрослому с вопросом, как на такси доехать до Калиновки. Данная ситуация насторожила мужчину и он позвонил в полицию. В отделении выяснилось, что именно эту девочку разыскивают правоохранительные органы.

Ангелину Макарову отыскали (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Позже выяснилось, что сбежавшая узнала о старшем брате, который проживает в Киеве, и решила его разыскать. По дороге она растерялась и вышла раньше, так и не доехав к нужному месту.

Ранее мы писали, что в Харькове студент выпал с шестого этажа и выжил. Правоохранители считают, что парень хотел совершить суицид, однако отец пострадавшего не разделяет их мнение и выдвигает свою версию.

Мы писали, что в Николаеве в канализации нашли бездыханное тело недоношенного ребенка.

А также рассказывали о шокирующем ДТП под Херсоном. Автомобиль, в котором находился 35-летний водитель и двое братьев 5 и 17 лет, съехал в оросительный канал.