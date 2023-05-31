Пуци голушко: невероятно вкусное закарпатское блюдо из минимума ингредиентов

Пуци голушко - вкусное блюдо закарпатской кухни, которое имеет не только забавное название, но и порадует отличным вкусом. А еще это старинное блюдо готовится из минимального количества ингредиентов.

Что вам понадобится:

Картофель среднего размера - 3 шт.

Вода

Соль

Мука

Сало копченое - по вкусу (для подачи)

Как приготовить пуци голушко

Картофель нужно почистить помыть, сложить в кастрюлю и залить водой. Ставим на огонь и варим до мягкого состояния. Картофель должен быть настолько мягким, чтобы можно было сделать гладкое однородное пюре. Соль на этом этапе добавлять не нужно.

Как только картофель сварится, его нужно помять до состояния пюре. Потом нужно добавить чайную ложку соли и очень хорошо все перемешать.

Важный нюанс. Муку нужно добавлять постепенно. Сначала две столовые ложки с горкой и перемешать. А потом добавлять понемногу - по мере необходимости. Ориентируйтесь по состоянию своего теста.

Сначала вымешивайте тесто в миске, а потом переходите на рабочую поверхность, которую нужно хорошо посыпать мукой. Тесто должно быть мягким, может немного прилипать к рукам, но самый лучший признак - когда галушки попадают в кипяток, они держат форму и не расползаются.

Поставьте на огонь кастрюлю с водой и доведите ее до кипения и посолите. Пока вода закипает, раскатывайте тесто. Разделите его на две части, раскатайте в колбаску и отщипывайте кусочки.

Формируйте из них пуци голушко и кидайте их в кипяток. Пока они варятся, нарежьте кусочками копченое сало и отправьте на сковороду - жарить сало нужно до получения шкварок.

После того как пуци галушко всплыли на поверхность - варите их еще 5 минут. А потом добавьте в сковороду со шкварками. Хорошо перемешайте и подавайте к столу. Можно украсить зеленью и добавить сметану.