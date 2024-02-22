Путівник до кращої версії себе: 7 топових книг для саморозвитку та досягнення цілей

Мотивація - двигун вашого особистісного прогресу. Якщо ви дієте з неправильною мотивацією, то поступу не відбувається, та й взагалі, втрачається смак до життя. Де взяти правильну мотивацію? З чого почати? З розумної книжки, яка підкаже корисні ідеї.

Як припинити ненавидіти своє життя, зневажати себе, звинувачувати інших та нарешті відчути радість і досягати значущих цілей? Якби ж то існував універсальний рецепт. Кожне життя - особливе, не схоже на інше, але в дечому усі нещасливі люди дуже схожі. Але чому б не придивитися уважніше до випадків успішного подолання хронічної нелюбові до себе?

Прочитайте кілька цінних думок з книги Тари Шустер "Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось" - можливо це те, що вам зараз потрібно!

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Щастя є, підтвердженням цьому є щасливі люди. Ця книга є своєрідною інструкцією з надихаючими прикладами історій реальних людей, які змогли створити своє щасливе життя. Кожна практична вправа, попри свою простоту, допоможе вам подолати перешкоди на шляху до наповнення щастям вашого власного життя.

У книзі автор зібрав історії людей із найяскравішими прикладами життєвої трансформації, щоб показати вам, як можна реально звільнитися від умовностей, які заважають вам отримувати від життя все, що ви хочете.

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Віктор Франкл, австрійський психолог та засновник логотерапії, провів три роки в концтаборах Дахау та Освенцім, де пережив голод, приниження та нелюдські страждання.

Книга про урок, який автор виніс з цих років, розійшлася десятимільйонним тиражем по всьому світу. Згідно з теорією Франкла, між подіями нашого життя і нашим ставленням до них лежить наша воля: ми самі обираємо, як ставитися до того, що з нами відбувається, і як бачимо світ навколо нас. Погодьтеся, це багато в чому змінює напрямок пошуку сенсу життя.

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Вчені кажуть, що високий рівень IQ нічого не значить без EQ, адже саме емоційний інтелект дозволяє нам успішно будувати стосунки з оточуючими. Ще Чарльз Дарвін вважав емоційний інтелект ключовим фактором виживання людини в доісторичні часи.

Завдяки EQ давні люди змогли адаптуватися до навколишнього середовища, уживатися один з одним і знаходити спільну мову з іншими племенами. А вже у минулому столітті модель емоційного інтелекту, створена науковим журналістом Денієлом Гоулманом, здобула широку популярність.

Ця книжка - світовий бестселер з психології, справжній мастрід для тих, хто прагне якісного самовдосконалення.

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Книжка офіцера військово-морського флоту США, автора бестселерів та інструктора з лідерства Джоко Віллінка допоможе вибудувати стратегію впорядкованого життя. У ній автор пояснює, як, завдяки дисципліні, можна навчитись контролювати свої страхи, лінощі, погані звички і, зрештою, дійти до гармонії в житті.

Автор також пояснює, як привчити себе до дисципліни, зокрема про те, як дисциплінувати своє тіло і розум, скільки спати і як харчуватися, щоб бути продуктивними, як не пропускати тренування і встояти перед спокусами.

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Досвіду авторки можна беззаперечно довіритися: Едіт Егер пройшла концтабір, еміграцію, розлучення та здобула вищу освіту у віці за 50. Вона була ученицею Віктора Франкла та стала найпопулярнішою психотерапевткою, що працює з травмою, консультанткою на службі армії США. Якщо вона каже, що має для вас цінні поради, то так воно і є.

На початку повномасштабного вторгнення авторка записала звернення до українців, у якому не тільки висловила свою підтримку, а й дала практичні поради як подбати про власне ментальне здоров’я.

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Уміння ефективно спілкуватися - один із найголовніших чинників успіху в будь-якій сфері сучасного життя.

Бізнес-тренер Джеймс Борґ, відомий своїми відкриттями в галузях спілкування, особистісного розвитку, мови тіла та "контролю мислення", пропонує прості і дієві поради для кожної людини.

Його методика допоможе змінити спосіб мислення і поведінку в особистому житті й на роботі, зробить життя цікавішим, насиченішим і позбавить зайвого стресу, а ваші навички спілкування сягнуть геть нового рівня.