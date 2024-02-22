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Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целей

Четверг 22 февраля 2024 19:18
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Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целей 7 топовых книг для саморазвития и достижения целей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Мотивация - двигатель вашего личностного прогресса. Если вы действуете с неправильной мотивацией, то продвижения не происходит, да и вообще, теряется вкус к жизни. Где взять верную мотивацию? С чего начать? Из умной книги, которая подскажет полезные идеи.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной книжной платформой Yakaboo предлагаем книжную подборку о саморазвитии.

Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось (Тара Шустер)

Как прекратить ненавидеть свою жизнь, презирать себя, винить других и наконец почувствовать радость и добиваться значимых целей? Если бы это существовал универсальный рецепт. Каждая жизнь - особенная, не похожая на другую, но кое в чем все несчастливые люди очень похожи. Но почему бы не присмотреться более внимательно к случаям успешного преодоления хронической нелюбви к себе?

Прочтите несколько ценных мыслей из книги Тары Шустер "Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось" - возможно это то, что вам сейчас нужно!

Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целей

Обложка книги

Посібник зі щастя. Як наповнити своє життя достатком і радістю (Станислав Арсенов)

Счастье есть, подтверждением тому счастливые люди. Эта книга является своеобразной инструкцией с вдохновляющими примерами историй реальных людей, которые смогли создать свою счастливую жизнь. Каждое практическое упражнение, несмотря на свою простоту, поможет вам преодолеть препятствия на пути к наполнению счастьем вашей собственной жизни.

В книге автор собрал истории людей с самыми яркими примерами жизненной трансформации, чтобы показать вам, как можно реально освободиться от условностей, мешающих получать от жизни все, что вы хотите.

Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целей

Обложка книги

Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі (Виктор Франкл)

Виктор Франкл, австрийский психолог и основатель логотерапии, провел три года в концлагерях Дахау и Освенцим, где пережил голод, унижение и бесчеловечные страдания.

Книга об уроке, который автор извлек из этих лет, разошлась десятимиллионным тиражом по всему миру. Согласно теории Франкла, между событиями нашей жизни и нашим отношением к ним лежит наша воля: мы сами выбираем, как относиться к тому, что с нами происходит, и как видим мир вокруг нас. Согласитесь, это во многом изменяет направление поиска смысла жизни.

Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целей

Обложка книги

Емоційний інтелект (Дениел Гоулман)

Ученые говорят, что высокий уровень IQ ничего не значит без EQ, ведь именно эмоциональный интеллект позволяет успешно строить отношения с окружающими. Еще Чарльз Дарвин считал эмоциональный интеллект ключевым фактором выживания человека в доисторическое время.

Благодаря EQ древние люди смогли адаптироваться к окружающей среде, употребляться друг с другом и находить общий язык с другими племенами. А уже в прошлом веке модель эмоционального интеллекта, созданная научным журналистом Дэниелом Гоулманом, приобрела широкую популярность.

Эта книга - мировой бестселлер по психологии, настоящий мастрид для тех, кто стремится к качественному самосовершенствованию.

Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целей

Обложка книги

Дисципліна - це свобода (Джоко Виллинк)

Книга офицера военно-морского флота США, автора бестселлеров и инструктора по лидерству Джоко Виллинка поможет выстроить стратегию упорядоченной жизни. В ней автор объясняет, как, благодаря дисциплине, можно научиться контролировать свои страхи, лень, плохие привычки и, наконец, дойти до гармонии в жизни.

Автор также объясняет, как приучить себя к дисциплине, в частности, о том, как дисциплинировать свое тело и разум, сколько спать и как питаться, чтобы быть продуктивными, как не пропускать тренировки и устоять перед соблазнами.

Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целейОбложка книги

Дар. 14 уроків, які врятують ваше життя (Эдит Ева Эгер)

Опыту автора можно безоговорочно довериться: Эдит Эгер прошла концлагерь, эмиграцию, развод и получила высшее образование в возрасте 50. Она была ученицей Виктора Франкла и стала самой популярным психотерапевтом, работающей с травмой, консультантом на службе армии США. Если она говорит, что имеет вам ценные советы, то так оно и есть.

В начале полномасштабного вторжения автор записала обращение к украинцам, в котором не только выразила свою поддержку, но и дала практические советы как позаботиться о собственном ментальном здоровье.

Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целейОбложка книги

Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування(Джеймс Долг)

Умение эффективно общаться - один из самых главных факторов успеха в любой сфере современной жизни.

Бизнес-тренер Джеймс Борг, известный своими открытиями в области общения, личностного развития, языка тела и "контроля мышления", предлагает простые и действенные советы для каждого человека.

Его методика поможет изменить образ мышления и поведение в личной жизни и на работе, сделает жизнь более интересной, насыщенной и лишит излишнего стресса, а ваши навыки общения уйдут на новый уровень.

Путеводитель к лучшей версии себя: 7 топовых книг для саморазвития и достижения целейОбложка книги

Ранее мы сообщали о 10 фильмах и аудиокнигах о невероятных женщинах, достойных вашего внимания.

Также врач рассказывал, электронную или бумажную книгу лучше выбрать.

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