10 фільмів та аудіокниг про неймовірних жінок, варті вашої уваги

8 березня ми відзначаємо день тих, хто руйнує шаблони, створює шедеври, оберігає рідних і стає прикладом для майбутніх поколінь.

Тому Styler спільно з медіасервісом MEGOGO зібрали для вас фільми, аудіокниги та навіть маніфест про жінок, які змінюють світ своєю силою, добротою і харизмою. Від зворушливих комедій до історичних драм - тут є все, щоб надихнутися та відпочити в Міжнародний жіночий день.

Жіночий маніфест "Ти є велика сила"

Це авторська пісня та відео, виконавицями якої стали співачки Саша Кольцова, Марина Круть, ROXOLANA та Олена Карась, яка також написала і музику. Проєкт наголошує на важливості внеску жінок у всі сфери нашого життя, зокрема в культуру.

Почни спочатку

Напередодні 43-го дня народження Мая Варгас мріє про підвищення. Розум, ініціативність, відповідальність і харизма - у дівчини є все, окрім вищої освіти. І саме це заважає їй отримати посаду вище, ніж менеджерки в супермаркеті. Без ідеального резюме, але з вірою у власні сили Варгас збирається довести всім - ніколи не пізно робити щось спочатку.

У чому хочемо бути схожими на героїню

Мая закриває очі на складні обставини та чітко знає, чого вона варта. Адже який сенс ставити цінник на власних мріях?

Капітан Марвел

У всесвіті Капітана Америки, Залізної Людини та інших надлюдей Керол Денверс стала крутою героїнею задовго до появи "Месників". У стрічці-оріджині Капітан Марвел має покласти край міжгалактичній війні космічних народів, але головний фокус - на минулому дівчини. З допомогою ще молодого Ніка Ф’юрі Керол має повернути свої спогади та нарешті зрозуміти, ким вона є насправді.

У чому хочемо бути схожими на героїню

Керол Денверс могутніша за майже всіх героїв Землі, проте лідеркою її роблять зовсім не суперсили. Капітан Марвел витримала багато років знущань, обману, контролю, але не втратила моральний компас та бажання допомагати іншим.

Джой

Дженніфер Лоуренс завжди сяє у фільмах про жінок, які не здаються під впливом чужих упереджень. Джой Мангано критикуватимуть та зрадять найрідніші люди. Та чи завадить це їй стати винахідницею та успішною бізнесвумен? Фільм заснований на реальних подіях, тож дозволимо собі маленький спойлер - не завадить.

У чому хочемо бути схожими на героїню

Усі люди в оточенні Джой казали, як вона ні на що не здатна. Але креативну та цілеспрямовану дівчину подібні слова ніколи не відволікали.

Диявол носить Prada

Енді тільки-но закінчила коледж і відразу потрапляє на роботу мрії - в престижний журнал Runway. Дівчина ще не розуміє, наскільки їй пощастило. Але скоро зрозуміє - на неї чекає диявольськи вимоглива редакторка Міранда Прістлі.

У чому хочемо бути схожими на героїню

Чи кожна людина зможе не засліпити розум яскравою кар’єрою, залишитися вірною собі та зробити правильний вибір? Не впевнені, тому мріємо так само "грати в довгу", як Енді Сакс.

Круелла

Як дівчинка Естелла Міллер стала тією самою Круеллою де Вілль? Ми не знали, що нам потрібна була ця історія, поки не подивилися! Це дотепний, напружений і стильний тріумф великої студії. А Емма Стоун у ролі Круелли відривається всі дві з гаком години фільму.

У чому хочемо бути схожими на героїню

Ми часто приховуємо цікаві риси та соромимося себе. Але Естелла не витрачає на це час - вона розуміє свою унікальність, і це робить її зіркою.

Марія - королева Шотландії

Так, бути 18-річною королевою в XVI сторіччі непросто. Зради, повстання та змови всередині кожного двору ставлять під загрозу твій престол - і змінюють хід історії. А сміливі та чутливі акторські роботи Сірши Ронан та Марго Роббі надають додатковий нерв і серце історичній драмі.

У чому хочемо бути схожими на героїню

Марії Стюарт дуже самотньо, але її незламність та зухвалість у жорстокому монархічному світі підтримує королеву до останнього.

Вісім подруг Оушена

Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гелена Бонем Картер та інші акторки першої величини нагадають, чому ми так любили серію фільмів про пригодницькі пограбування в нульових.

У чому хочемо бути схожими на героїнь

Вони розумні, яскраві, харизматичні. Вони найкращі у своїй справі - таким підсвідомо заздриш і хочеш бути схожою. І нічого страшного, що ця професія не завжди легальна.

Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете

Головна хуліганка української літератури робить те, за що її обожнюють - сміється з себе, з життя та ділиться досвідом. А ще пояснює - кожна дівчина заслуговує на щасливі стосунки, якщо вона їх хоче.

У чому хочемо бути схожими на героїню

Хто не хоче мати іронію та харизму людини, яка написала пісню "Нє, мене не парить, шо ти мене не любиш"?

Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків

Це збірка п’ятдесятьох життєписів видатних українок: від Лесі Українки та Ліни Костенко до Ірини Гавришевої та Веджіє Кашка. Деякі героїні відомі, а про когось ви дізнаєтеся вперше. Ви послухаєте 50 цікавезних історій про життя і вчинки жінок, що мають бути прикладами для всіх - дівчат, хлопців, жінок і чоловіків.

У чому хочемо бути схожими на героїнь

Кожна з легендарних особистостей - жива людина. Не з недосяжного світу та з реальними проблемами. І кожна з героїнь йшла за покликом серця всупереч нормам, поглядам чи переконанням.