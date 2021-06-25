"Путинская шестерка": в Киеве прямо сейчас срывают концерт Басты (видео)

На кадрах можно увидеть активистов с плакатами, на которых написано "Баста поддерживает оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", "Баста - путинская шестерка" и другими.

Активисты срывают концерт Басты в Киеве 25 июня (фото: facebook.com/vidsich)

Также в ход уже пошли дымовые шашки - пиротехнику зажгли и кинули в сторону клуба на проспекте Лобановского (около станции метро "Демеевская").

Видео: пикет против выступления Басты в Киеве 25 июня

Также участники пикета спорят с пришедшими на концерт российского рэпера людьми - почитателями творчества музыканта, который еще недавно был не въездной в Украину из-за своих концертов в аннексированном РФ украинском полуострове в 2017-м (ограничение действовало до 16 сентября 2020 года, а теперь - снято).

Активисты пытаются убедить "меломанов" отказаться от посещения выступления, анонсированное на 20:00.

Видео: концерт Басты в Киеве в клубе Stereo Plaza пикетируют активисты

Диалоги между пикетчиками и любителями Басты довольно экспрессивные:

"Мы за творчество, а не политику", - такая теза часто звучит в оправдание из уст посетителей концерта. На что активисты в ответ за словом в карман не лезут, кое-то в сердцах просто посылает таких "меломанов", после чего те и идут на Басту.

Как отмечается, в самом клубе Stereo Plaza внутри все спокойно, передали на Telegram-канале "Новини.LIVE" очевидцы.

В то же время сообщается об игнорировании правил карантина в заведении - в частности, посетители придерживаются масочного режима только до входа, затем просто снимают маски, и администрация концерт-холла за этим не следит.

Видео: концерт Басты в Киеве 25 июня сопровождается пикетами

Напомним, что после концерта в Киеве Баста собирается выступить в Одессе 27 июня.