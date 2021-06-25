"Путинская шестерка": в Киеве прямо сейчас срывают концерт Басты (видео)

Российский рэпер Баста в Киеве дает концерт, несмотря на акции протеста против выступления музыканта, гастролирующего ранее в оккупированном Россией Крыму. Шоу скандального артиста в столичном клубе Stereo Plaza сегодня сопровождается пикетом около заведения, на которое собрались активисты.
Трансляция протеста 25 июня ведется на Facebook-странице общественного движения "Відсіч".
На кадрах можно увидеть активистов с плакатами, на которых написано "Баста поддерживает оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", "Баста - путинская шестерка" и другими.
Активисты срывают концерт Басты в Киеве 25 июня (фото: facebook.com/vidsich)
Также в ход уже пошли дымовые шашки - пиротехнику зажгли и кинули в сторону клуба на проспекте Лобановского (около станции метро "Демеевская").
Видео: пикет против выступления Басты в Киеве 25 июня
Также участники пикета спорят с пришедшими на концерт российского рэпера людьми - почитателями творчества музыканта, который еще недавно был не въездной в Украину из-за своих концертов в аннексированном РФ украинском полуострове в 2017-м (ограничение действовало до 16 сентября 2020 года, а теперь - снято).
Активисты пытаются убедить "меломанов" отказаться от посещения выступления, анонсированное на 20:00.
Видео: концерт Басты в Киеве в клубе Stereo Plaza пикетируют активисты
Диалоги между пикетчиками и любителями Басты довольно экспрессивные:
"Мы за творчество, а не политику", - такая теза часто звучит в оправдание из уст посетителей концерта. На что активисты в ответ за словом в карман не лезут, кое-то в сердцах просто посылает таких "меломанов", после чего те и идут на Басту.
Как отмечается, в самом клубе Stereo Plaza внутри все спокойно, передали на Telegram-канале "Новини.LIVE" очевидцы.
В то же время сообщается об игнорировании правил карантина в заведении - в частности, посетители придерживаются масочного режима только до входа, затем просто снимают маски, и администрация концерт-холла за этим не следит.
Видео: концерт Басты в Киеве 25 июня сопровождается пикетами
Напомним, что после концерта в Киеве Баста собирается выступить в Одессе 27 июня.
Как сообщалось, перед этим в Погранслужбе отреагировали на пребывание Басты в Украине.
Также мы писали о том, что ранее высказался о своем визите в Киев пару недель назад, и записал тогда "срочное" видео.