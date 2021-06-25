"Путінська шестьорка": у Києві прямо зараз зривають концерт Басти (відео)

Російський репер Баста в Києві дає концерт, незважаючи на акції протесту проти виступу музиканта, гастролюючого раніше в окупованому Росією Криму. Шоу скандального артиста в столичному клубі Stereo Plaza сьогодні супроводжується пікетом біля закладу, на який зібралися активісти.
Трансляція протесту 25 червня ведеться на Facebook-сторінці громадського руху "Відсіч".
На кадрах можна побачити активістів з плакатами, на яких написано "Баста підтримує окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію", "Баста - путінська шестьорка" та іншими.
Активісти зривають концерт Басти в Києві 25 червня (фото: facebook.com/vidsich)
Також в хід вже пішли димові шашки - піротехніку запалили і кинули в бік клубу на проспекті Лобановського (біля станції метро "Деміївська").
Відео: пікет проти виступу Басти в Києві 25 червня
Також учасники пікету сперечаються з тими, хто прийшов на концерт російського репера людьми - шанувальниками творчості музиканта, який ще недавно був не в'їзний до України через свої концерти в анексованому РФ українському півострові в 2017-му (обмеження діяло по 16 вересня 2020 року, а тепер - знято).
Активісти намагаються переконати "меломанів" відмовитися від відвідування виступу, анонсованого на 20:00.
Відео: концерт Басти в Києві в клубі Stereo Plaza пікетують активісти
Діалоги між пікетувальниками та любителями Басти досить експресивні:
"Ми за творчість, а не політику", - така теза часто звучить у виправдання з вуст відвідувачів концерту. На що активісти у відповідь за словом в кишеню не лізуть, дехто в серцях просто посилає таких "меломанів", після чого ті й ідуть на Басту.
Як зазначається, в самому клубі Stereo Plaza всередині все спокійно, передали на Telegram-каналі "Новини.LIVE" очевидець.
Разом з тим повідомляється про ігнорування правил карантину в закладі - зокрема, відвідувачі дотримуються масочного режиму тільки до входу, потім просто знімають маски, і адміністрація концерт-холу за цим не стежить.
Відео: концерт Басти в Києві 25 червня супроводжується пікетами
Нагадаємо, що після концерту в Києві Баста збирається виступити в Одесі 27 червня.
Як повідомлялося, перед цим у Прикордонній службі відреагували на перебування Басти в Україні.
Також ми писали про те, що раніше висловився про свій візит до Києва пару тижнів тому, і записав тоді "термінове" відео.